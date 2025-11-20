Январский отпуск выглядит заманчиво, но кошелёк выбирает декабрь: как график отдыха превращается в финансовую ловушку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Декабрьский отпуск выгоднее январского — доцент Балынин
3:06
Экономика

С финансовой точки зрения, для граждан России целесообразнее планировать отпуск, примыкающий к новогодним праздникам, в декабре, а не в январе.

Календарь
Фото: unsplash.com by William Iven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Календарь

Такое мнение высказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Расчёт отпускных: ключевые моменты

Балынин обратил внимание, что при расчёте отпускных необходимо учитывать ряд положений трудового законодательства. Средний дневной заработок рассчитывается за 12 предыдущих месяцев. Сумма начисленной зарплаты делится на 12 и на коэффициент, равный 29,3 (среднее количество дней в месяце).

При этом из расчёта исключаются периоды, когда работник получал средний заработок, находился на больничном, получал пособия, дополнительные выходные для ухода за детьми с инвалидностью, а также периоды простоя или других оплачиваемых и неоплачиваемых освобождений от работы.

В расчёт включаются все виды выплат, предусмотренные системой оплаты труда: оклад, сдельная оплата, проценты от продаж, выплаты в неденежной форме, надбавки, доплаты, премии и другие поощрения, установленные работодателем, пишет Газета.Ru.

Декабрьский отпуск: преимущества

В декабре 2025 года будет 22 рабочих и 9 выходных дней. Если работник получает 80 тыс. рублей в месяц, а его средний дневной заработок составляет 2,5 тыс. рублей, то отпуск с 17 по 30 декабря позволит отдохнуть почти месяц, включая новогодние каникулы, использовав при этом только 14 дней отпуска.

За отпуск сотрудник получит 35 тыс. рублей, а зарплата за 12 рабочих дней первой половины декабря составит примерно 43,6 тыс. рублей. В итоге общая сумма выплат за декабрь составит 78,6 тыс. рублей.

Январский отпуск: что теряем

Если аналогичный отпуск взять в январе, с 12 по 25 число, также присоединив его к праздничным дням, работник получит те же 35 тыс. рублей отпускных. Однако количество рабочих дней в оставшейся части января будет меньше — всего пять, и зарплата за них составит приблизительно 26,7 тыс. рублей. Общая сумма выплат в этом случае составит 61,7 тыс. рублей.

Следовательно, заключил Балынин, выгоднее оформлять отпуск в декабре. Он напомнил о необходимости выплаты отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска, а зарплаты — в сроки, установленные работодателем, но не позже 15 календарных дней после окончания месяца, за который она начислена.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
