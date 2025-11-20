Январский отпуск выглядит заманчиво, но кошелёк выбирает декабрь: как график отдыха превращается в финансовую ловушку

С финансовой точки зрения, для граждан России целесообразнее планировать отпуск, примыкающий к новогодним праздникам, в декабре, а не в январе.
Такое мнение высказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Балынин обратил внимание, что при расчёте отпускных необходимо учитывать ряд положений трудового законодательства. Средний дневной заработок рассчитывается за 12 предыдущих месяцев. Сумма начисленной зарплаты делится на 12 и на коэффициент, равный 29,3 (среднее количество дней в месяце).
При этом из расчёта исключаются периоды, когда работник получал средний заработок, находился на больничном, получал пособия, дополнительные выходные для ухода за детьми с инвалидностью, а также периоды простоя или других оплачиваемых и неоплачиваемых освобождений от работы.
В расчёт включаются все виды выплат, предусмотренные системой оплаты труда: оклад, сдельная оплата, проценты от продаж, выплаты в неденежной форме, надбавки, доплаты, премии и другие поощрения, установленные работодателем, пишет Газета.Ru.
В декабре 2025 года будет 22 рабочих и 9 выходных дней. Если работник получает 80 тыс. рублей в месяц, а его средний дневной заработок составляет 2,5 тыс. рублей, то отпуск с 17 по 30 декабря позволит отдохнуть почти месяц, включая новогодние каникулы, использовав при этом только 14 дней отпуска.
За отпуск сотрудник получит 35 тыс. рублей, а зарплата за 12 рабочих дней первой половины декабря составит примерно 43,6 тыс. рублей. В итоге общая сумма выплат за декабрь составит 78,6 тыс. рублей.
Если аналогичный отпуск взять в январе, с 12 по 25 число, также присоединив его к праздничным дням, работник получит те же 35 тыс. рублей отпускных. Однако количество рабочих дней в оставшейся части января будет меньше — всего пять, и зарплата за них составит приблизительно 26,7 тыс. рублей. Общая сумма выплат в этом случае составит 61,7 тыс. рублей.
Следовательно, заключил Балынин, выгоднее оформлять отпуск в декабре. Он напомнил о необходимости выплаты отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска, а зарплаты — в сроки, установленные работодателем, но не позже 15 календарных дней после окончания месяца, за который она начислена.
