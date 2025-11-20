Чёрная пятница превратилась в математическую задачу: выигрывают те, кто умеет сравнивать, отслеживать и ждать

Покупатели перешли к расчётливому шопингу в сезон скидок — эксперт Ефимочкин

Сезон распродаж в России достиг пика на фоне "чёрной пятницы". Однако для покупателей этот период стал более предсказуемым. Вместо импульсивных покупок пришёл расчётливый шопинг, использующий современные технологии.

Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина делает покупки в интернет-магазине

Технологичный подход к покупкам

Эксперт по онлайн-распродажам и директор по розничным продуктам финтех-компании "ЮMoney" Андрей Ефимочкин подчёркивает важность предварительного анализа. Ранее люди полагались на память, но теперь стали использовать приложения и расширения для отслеживания цен. В случае упущенного времени помогут шопинг-ассистенты и Telegram-боты, анализирующие цены и предлагающие лучшие варианты.

Стратегия экономии

Грамотная стратегия покупателя включает не только поиск скидок, но и выбор метода оплаты для увеличения экономии. Многие комбинируют скидки, промокоды и кешбэк, что в некоторых случаях дает возможность сэкономить до 50% от стоимости товара.

Выбор площадки и доставки

Важно также учитывать площадку и условия доставки. Согласно Ефимочкину, крупные маркетплейсы не всегда предлагают минимальные цены, и специализированные магазины могут быть более выгодными благодаря подаркам и купонам. Выбор пункта самовывоза или условий бесплатной доставки также влияет на общую выгоду, пишут Известия.

Эффективный шопинг в цифровой эпохе

Чтобы сделать по-настоящему выгодные покупки, нужно применять системный подход. Четкий список желаемого, мониторинг цен, стратегический выбор оплаты и внимание к доставке — основы рационального и эффективного шопинга в сезон распродаж. Эпоха охоты за скидками завершилась, настало время умных финансовых стратегий.