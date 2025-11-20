Денежный цунами: конфискация российских активов ввергнёт США в кризис

Конфискация активов РФ обернётся катастрофой для США — статслужба

В случае конфискации российских активов США могут потерять приблизительно 6,6 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные национальных статслужб. Данная сумма отражает объём прямых американских инвестиций в российскую экономику по состоянию на конец 2024 года.

Опасения инвесторов и возможные ответные меры

В Euroclear заявили, что обеспокоены угрозами в отношении российских активов, что вызывает тревогу у инвесторов. Недавно бюджетное управление Конгресса США предположило, что в период с 2026 по 2028 год президент Дональд Трамп может конфисковать половину замороженных суверенных активов России, общая стоимость которых оценивается в пять миллиардов долларов.

В ответ на подобные действия в России действует указ президента, предусматривающий изъятие активов американских компаний. Аналогичные меры в отношении других стран пока не предусмотрены, но министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности соответствующего законопроекта, сообщает РИА Новости.

Euroclear и юридические риски

Euroclear выразила готовность оспаривать в суде любые решения ЕС о конфискации российских активов, демонстрируя обеспокоенность возможными юридическими последствиями.

Заморозка российских активов

После начала специальной военной операции Евросоюз и страны G7 заморозили около половины валютных резервов России, что составляет примерно 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств, более 200 миллиардов евро, находится в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.