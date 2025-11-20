Энергетика выбирает своих фаворитов: Индия всё глубже уходит в орбиту российских поставок

Российский посол в Индии Денис Алипов подтвердил, что Россия остаётся ключевым поставщиком нефти для индийской экономики и намерена и впредь предлагать наиболее привлекательные условия для Нью-Дели.
Как отметил Алипов, более трети нефтяного рынка Индии обеспечивается поставками из России.
Дипломат подчеркнул устойчивость сотрудничества в нефтегазовой сфере, несмотря на действия, направленные на его ослабление.
"Несмотря на попытки подорвать двустороннее взаимодействие в нефтегазовой сфере, наша кооперация на данном треке поступательно развивается", — подчеркнул Алипов.
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко также подтвердил 10 ноября, что Индия продолжает приобретать российскую нефть, пишут "Ведомости".
Ранее, в конце октября, Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, сообщал о планах индийских государственных нефтеперерабатывающих предприятий продолжать закупки российской нефти по сниженной цене, даже в условиях введения новых санкций США против российских поставщиков.
