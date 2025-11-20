Энергетика выбирает своих фаворитов: Индия всё глубже уходит в орбиту российских поставок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Российский посол в Индии Денис Алипов подтвердил, что Россия остаётся ключевым поставщиком нефти для индийской экономики и намерена и впредь предлагать наиболее привлекательные условия для Нью-Дели.

Вагоны с нефтью
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вагоны с нефтью

Как отметил Алипов, более трети нефтяного рынка Индии обеспечивается поставками из России.

Сохранение сотрудничества в нефтегазовой сфере

Дипломат подчеркнул устойчивость сотрудничества в нефтегазовой сфере, несмотря на действия, направленные на его ослабление.

"Несмотря на попытки подорвать двустороннее взаимодействие в нефтегазовой сфере, наша кооперация на данном треке поступательно развивается", — подчеркнул Алипов.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко также подтвердил 10 ноября, что Индия продолжает приобретать российскую нефть, пишут "Ведомости".

Закупки нефти продолжаются

Ранее, в конце октября, Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, сообщал о планах индийских государственных нефтеперерабатывающих предприятий продолжать закупки российской нефти по сниженной цене, даже в условиях введения новых санкций США против российских поставщиков.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

