Россия продолжает доминировать в поставках нефти в Индию — посол Алипов

Экономика

Российский посол в Индии Денис Алипов подтвердил, что Россия остаётся ключевым поставщиком нефти для индийской экономики и намерена и впредь предлагать наиболее привлекательные условия для Нью-Дели.

Как отметил Алипов, более трети нефтяного рынка Индии обеспечивается поставками из России.

Сохранение сотрудничества в нефтегазовой сфере

Дипломат подчеркнул устойчивость сотрудничества в нефтегазовой сфере, несмотря на действия, направленные на его ослабление.

"Несмотря на попытки подорвать двустороннее взаимодействие в нефтегазовой сфере, наша кооперация на данном треке поступательно развивается", — подчеркнул Алипов.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко также подтвердил 10 ноября, что Индия продолжает приобретать российскую нефть, пишут "Ведомости".

Закупки нефти продолжаются

Ранее, в конце октября, Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, сообщал о планах индийских государственных нефтеперерабатывающих предприятий продолжать закупки российской нефти по сниженной цене, даже в условиях введения новых санкций США против российских поставщиков.