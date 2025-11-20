Новая карта поставок: Словения и Венгрия потянули импорт российских лекарств вверх

Импорт российской фармпродукции в ЕС вырос в 7,2 раза — Евростат

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Евростата, в сентябре Европейский союз значительно увеличил импорт фармацевтической продукции из Российской Федерации. Общая стоимость приобретенных лекарственных средств составила 7,6 миллиона евро, что является максимальным показателем с декабря 2020 года.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Производство лекарств

В сравнении с предыдущим месяцем объем закупок возрос в 7,2 раза, а в годовом исчислении — приблизительно в пять раз. По итогам первых трех кварталов текущего года общий объем импорта достиг 26,9 миллиона евро, что в два раза превышает аналогичный период 2024 года.

Основные импортёры российских медикаментов в ЕС

Среди стран Евросоюза основными покупателями российских лекарств стали Словения (6,5 миллиона евро) и Венгрия (951 тысяча евро).

Взаимный импорт лекарств между Россией и ЕС

В то же время Россия также продолжает закупать лекарственные препараты в странах ЕС. В сентябре импорт в Россию увеличился на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9% в годовом выражении, достигнув 553,8 миллиона евро.

Однако общий рост поставок за три квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначителен и составляет всего 1,1%, достигнуто 5,16 миллиарда евро.

Лидерами по экспорту лекарств в Россию в сентябре стали Германия (134,6 миллиона евро), Нидерланды (82,7 миллиона евро), Бельгия (78,1 миллиона евро), Словения (49 миллионов евро) и Австрия (31 миллион евро), пишет РИА Новости.