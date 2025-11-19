АЗС меняют ценники: что стоит за осенним снижением цен на бензин

Российский топливный рынок демонстрирует стабилизацию, в частности, наблюдается тенденция к снижению оптовых цен. Это обусловлено комплексом факторов, включая меры, принятые правительством, и сезонное уменьшение спроса.
Как сообщил вице-премьер Александр Новак, правительство отмечает снижение цен на независимых автозаправочных станциях (АЗС) и ожидает их дальнейшего уменьшения в розничной сети. По его словам, на ситуацию влияют прекращение экспортных операций, сезонное падение потребления и увеличение объемов производства после завершения ремонтных работ на предприятиях.
Новак подчеркнул, что оптовые цены уже скорректировались в сторону уменьшения, и выразил уверенность в их дальнейшем снижении на АЗС, отметив инерционный характер этого процесса. Он также обратил внимание на то, что цены на независимых заправочных станциях уже демонстрируют положительную динамику.
В целях стабилизации внутреннего рынка с 1 октября введен запрет на экспорт дизельного топлива для компаний, не являющихся его производителями. Кроме того, продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, за исключением поставок, осуществляемых в рамках межправительственных соглашений.
Данные меры, по словам Новака, призваны дополнительно насытить внутренний рынок нефтепродуктами, которые ранее шли на экспорт, пишет ТАСС.
