Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цельные фрукты улучшают контроль массы у спортсменов отметил обзор Гийене Frontiers
Недостаток воздуха вызывает запах и плесень при компостировании — агрономы
Высокобелковый рацион вызывает сухость и высыпания на коже — диетолог Ирина Орлова
Рейтинг сложных для дрессировки пород основан на данных Стэнли Корена
Малые пирамиды для разных слоёв общества обнаружили археологи
Аист марабу использует собственный зоб как подушку
Импорт российской фармпродукции в ЕС вырос в 7,2 раза — Евростат
Использование чеснока и имбиря делает тыквенный суп ароматным
Учёные нашли аутистоподобные признаки в поведении питомцев

АЗС меняют ценники: что стоит за осенним снижением цен на бензин

Оптовые цены падают, АЗС уже корректируют прайсы — вице-премьер Новак
1:38
Экономика

Российский топливный рынок демонстрирует стабилизацию, в частности, наблюдается тенденция к снижению оптовых цен. Это обусловлено комплексом факторов, включая меры, принятые правительством, и сезонное уменьшение спроса.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Ожидания снижения розничных цен

Как сообщил вице-премьер Александр Новак, правительство отмечает снижение цен на независимых автозаправочных станциях (АЗС) и ожидает их дальнейшего уменьшения в розничной сети. По его словам, на ситуацию влияют прекращение экспортных операций, сезонное падение потребления и увеличение объемов производства после завершения ремонтных работ на предприятиях.

Факторы, влияющие на стабилизацию

Новак подчеркнул, что оптовые цены уже скорректировались в сторону уменьшения, и выразил уверенность в их дальнейшем снижении на АЗС, отметив инерционный характер этого процесса. Он также обратил внимание на то, что цены на независимых заправочных станциях уже демонстрируют положительную динамику.

Ограничения на экспорт топлива

В целях стабилизации внутреннего рынка с 1 октября введен запрет на экспорт дизельного топлива для компаний, не являющихся его производителями. Кроме того, продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, за исключением поставок, осуществляемых в рамках межправительственных соглашений.

Данные меры, по словам Новака, призваны дополнительно насытить внутренний рынок нефтепродуктами, которые ранее шли на экспорт, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Наука и техника
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Смесь соды и эфирных масел устраняет запахи на мебели
Недвижимость
Смесь соды и эфирных масел устраняет запахи на мебели
Клад Вильены открывает новый взгляд на бронзовый век — исследователи
Наука и техника
Клад Вильены открывает новый взгляд на бронзовый век — исследователи
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Соджу штурмует полки российских магазинов: почему корейский напиток становится фаворитом
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Последние материалы
Высокобелковый рацион вызывает сухость и высыпания на коже — диетолог Ирина Орлова
Рейтинг сложных для дрессировки пород основан на данных Стэнли Корена
Малые пирамиды для разных слоёв общества обнаружили археологи
Аист марабу использует собственный зоб как подушку
Импорт российской фармпродукции в ЕС вырос в 7,2 раза — Евростат
Использование чеснока и имбиря делает тыквенный суп ароматным
Учёные нашли аутистоподобные признаки в поведении питомцев
Бьянка назвала измену причиной развода Самойловой и Джигана
Четыре автогруппы удержали более 70% российского рынка — аналитики
Недорогие вещи повысили уют в доме НЕПРАВИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, НЕТ МНЕНИЯ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.