Переход на наличные становится массовой угрозой: в России обсуждают систему, которая вернула миллионы в казну Тайваня

Делягин предложил создать единую лотерею кассовых чеков

Возрастающие риски расширения теневого сектора вновь поставили вопрос о поиске стимулирующих мер для бизнеса и граждан.

На фоне подготовки налоговой реформы в Госдуме предложили внедрить единый механизм, который уже десятилетиями успешно работает в Тайване. Инициатором выступил зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин, направивший соответствующее письмо министру финансов Антону Силуанову.

Предпосылки инициативы

В обращении Делягин сослался на оценки экспертов, согласно которым доля теневой экономики в России уже достигает 15-20 % ВВП. Он указал, что снижение порога годовой выручки для применения упрощённой системы приведёт к уходу значительного числа предпринимателей в расчёты наличными.

По словам депутата, малый бизнес готовится переходить на практику, позволяющую уменьшить налоговую нагрузку вне рамок действующего законодательства.

"В связи с грядущей налоговой реформой, планируемой правительством, экспертное и бизнес-сообщество прогнозируют расширение "теневого" сектора в отечественной экономике. По оценкам экспертов, уже на 2025 год его доля составляет 15-20 % от ВВП страны", — цитирует политика Газета.Ru.

Остальные тезисы депутат изложил косвенно: он подчеркнул, что предприниматели рассматривают переход на наличные расчёты как способ снизить издержки, и что такие процессы способны ударить по собираемости налогов. На этом фоне Делягин предложил рассмотреть опыт Тайваня и внедрить единую всероссийскую лотерею кассовых чеков.

Что представляет собой тайваньская модель

Делягин напомнил, что Uniform Invoice Lottery действует на Тайване с 1951 года и стимулирует покупателей требовать кассовые чеки, тем самым снижая уровень уклонения. Каждый чек содержит индивидуальный номер и автоматически становится лотерейным билетом. Такая система, по словам депутата, доказала эффективность: граждане массово участвуют в розыгрышах и тем самым укрепляют налоговую дисциплину.

Он уточнил, что розыгрыши проводятся раз в два месяца, а призовой фонд стабильно увеличивается. Механизм охватывает как бумажные, так и электронные чеки, что делает его универсальным и простым для внедрения. Делягин отметил, что подобная практика могла бы помочь и российской экономике в условиях реформы.

Объём выплат и масштабы участия

По информации минфина Тайваня, к концу 2024 года в каждом розыгрыше участвуют почти два миллиона победителей. Призы варьируются от 500 до 1 млн тайваньских долларов, что в пересчёте составляет от 1,3 тыс. до 2,6 млн рублей. Такие суммы обеспечивают высокий интерес граждан и служат дополнительным стимулом для получения чеков при любой покупке.

Влияние этой системы на налоговую культуру стало одним из главных аргументов в пользу её адаптации в российской практике. Делягин уверен, что лотерея могла бы стать инструментом, способным сдержать рост теневого сектора на фоне реформы.