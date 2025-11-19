Не всё золото, что блестит: глава Google напомнил о скрытой стороне бума ИИ

Экономика

Сундар Пичаи, глава Google, отметил наличие определённой "иррациональности" в основе ажиотажа вокруг искусственного интеллекта и предостерёг, что лопнувший пузырь затронет всех без исключения.

Фото: shopify.com by Farah is licensed under Burst Some Rights Reserved Google

Сравнение: взлёт интернета и бум инвестиций в ИИ

Компания в текущем году потратила 93 миллиарда долларов на капитальные вложения.

"Энтузиазм оправдан из-за огромного потенциала технологии, — отметил Пичаи в беседе с BBC во вторник. — Но в процессе этих инвестиционных фаз отрасль иногда преувеличивает свои перспективы".

Пичаи провел сравнение между нынешним бумом инвестиций в ИИ и взлётом интернета, когда капитализация стартапов взлетела, а затем рухнула в 2000-м.

"Интернет сейчас выглядит очевидным успехом, несмотря на переизбыток вложений, — сказал он. — Никто не ставит под сомнение его базовую значимость. С ИИ произойдёт нечто подобное: это рационально, но с примесью безрассудства".

Тревожные сигналы

Пичаи признаёт заслуги ИИ в улучшении экономики, несмотря на то, что есть риски для занятости — потери рабочих мест при внедрении технологий компаниями.

Пока Google держится крепко: с января акции поднялись на 50%. Однако паника усилилась на этой неделе после новостей о продаже Питером Тилем всех акций Nvidia, ключевого поставщика чипов.