Как аукнулся Украине удар по России? Трейдеров уже беспокоит не цена, а наличие дизтоплива

Украина столкнулась с острой нехваткой дизеля — директор КГ А-95 Куюн

Почти одновременно введённые США и Украиной ограничения на импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также акты саботажа на венгерском нефтеперерабатывающем заводе вызвали неожиданные и негативные последствия для Киева — дефицит дизельного топлива, сообщает EADaily.

Сокращение импорта топлива

Согласно данным, в октябре импорт дизельного топлива в страну сократился на 15%, что составляет более 90 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам директора консалтинговой группы A-95 Сергея Куюна, в некоторые дни АЗС сообщали о невозможности закупки топлива.

Куюн отмечает, что ситуация в октябре достигла критической точки и продолжает оставаться напряжённой. Сейчас главная проблема — не стоимость, а достаточное обеспечение страны дизельным топливом, так как санкции Украины и США вступили в силу в крайне "удачное" время. Украина запретила импорт дизельного топлива без проверки с румынского терминала в Констанце из-за поставок индийского топлива, произведённого из российской нефти.

Параллельно Вашингтон перестал выдавать исключения из санкций сербской компании Nis, контролируемой "Газпром нефтью". Украина оперативно отменила ограничения в отношении Констанцы, но это уже не помогло исправить ситуацию.

Последствия остановки НПЗ "Газпрома"

Сергей Куюн отмечает, что остановка нефтеперерабатывающего завода "Газпрома" в Сербии оказала влияние на Констанцу, откуда поставлялось топливо для компенсации украинского дефицита. Потребности Сербии оцениваются в 200 тысяч тонн в месяц, в то время как Украина получала из Констанцы 120-150 тысяч тонн. Теперь украинские трейдеры вынуждены конкурировать с сербскими компаниями, которые, на фоне сложившейся ситуации, забрали все мелкие баржи, оставшиеся без работы.

Последствия диверсии на НПЗ MOL

Кроме того, ситуацию усугубила диверсия на венгерском нефтеперерабатывающем заводе MOL, что привело к перенаправлению части поставок в Сербию, включая продукцию польской Orlen.

Санкции против "Лукойла" и последствия

Украинские эксперты ожидают последствий введения санкций США против "Лукойла", владеющего нефтеперерабатывающими заводами в Румынии и Болгарии. В условиях, когда Кременчугский НПЗ не функционирует, украинские трейдеры обеспокоены не столько ценой, сколько наличием топлива.

Сергей Куюн подчёркивает, что необходимо вспомнить опыт 2022 года, когда топливный кризис был преодолён благодаря максимальной либерализации рынка и приоритету снабжения топливом.