Безработица падает — тревога растёт: почему рекордное число вакансий не спасает рынок труда

Рынок труда в России переживает нестабильный этап: уровень безработицы медленно снижается, но перегрев постепенно сменяется охлаждением, а дефицит кадров становится менее острым — хотя о полноценном балансе говорить рано. Эти тенденции подтверждают и экономисты, и регуляторы: последние месяцы характеризуются противоречивой динамикой по разным секторам.
С начала года число вакансий на одного зарегистрированного соискателя держалось на рекордно высоком уровне: в среднем — пять предложений на одного кандидата (против 2,3 в первой половине 2022 года). Однако летом 2025 года этот показатель начал снижаться, что аналитики считают сигналом "остывания" рынка. Спрос на рабочую силу после учета сезонности стабилизировался, и заметного роста не наблюдается.
Безработица в августе упала до 2,1% — это движение к техническому минимуму, то есть к уровню, который есть в любой экономике вне зависимости от ситуации.
"Говорить о росте спроса на труд никак не приходится", — отмечают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
|Отрасль
|Динамика кадрового дефицита
|Сельское хозяйство, водоснабжение
|Остаётся острой проблема нехватки персонала
|Обрабатывающая промышленность
|Снижение дефицита, но ситуация сложнее среднего
|Прочие отрасли
|Различия по регионам и компаниям
По данным ЦБ, в третьем квартале дефицит кадров снизился по сравнению с предыдущим периодом, но проблема всё ещё заметна. Особенно не хватает как высококвалифицированных специалистов, так и рабочих. При этом по разным отраслям ситуация неодинакова: наибольший кадровый голод сохраняется в сельском хозяйстве и водоснабжении.
Почему снижается число вакансий на одного соискателя?
Спрос на сотрудников стабилизируется, но часть компаний замедляет набор.
Что происходит с оплатой труда?
Зарплаты продолжают расти, но темпы роста стали более сдержанными.
Какие отрасли чувствуют наибольший дефицит кадров?
Сельское хозяйство, водоснабжение, отдельные сегменты промышленности.
В последние годы российский рынок труда прошёл через резкие колебания: от резкого дефицита кадров — к постепенному выравниванию. Сейчас ситуация вновь меняется: экономика ищет баланс между сохранением занятости и адаптацией к новым условиям.
