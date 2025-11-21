Безработица падает — тревога растёт: почему рекордное число вакансий не спасает рынок труда

Безработица в России достигла 2,1%, кадровый дефицит снизился — Банк России

Рынок труда в России переживает нестабильный этап: уровень безработицы медленно снижается, но перегрев постепенно сменяется охлаждением, а дефицит кадров становится менее острым — хотя о полноценном балансе говорить рано. Эти тенденции подтверждают и экономисты, и регуляторы: последние месяцы характеризуются противоречивой динамикой по разным секторам.

Индикаторы рынка труда: что меняется

С начала года число вакансий на одного зарегистрированного соискателя держалось на рекордно высоком уровне: в среднем — пять предложений на одного кандидата (против 2,3 в первой половине 2022 года). Однако летом 2025 года этот показатель начал снижаться, что аналитики считают сигналом "остывания" рынка. Спрос на рабочую силу после учета сезонности стабилизировался, и заметного роста не наблюдается.

Безработица в августе упала до 2,1% — это движение к техническому минимуму, то есть к уровню, который есть в любой экономике вне зависимости от ситуации.

"Говорить о росте спроса на труд никак не приходится", — отмечают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Сравнение по отраслям

Отрасль Динамика кадрового дефицита Сельское хозяйство, водоснабжение Остаётся острой проблема нехватки персонала Обрабатывающая промышленность Снижение дефицита, но ситуация сложнее среднего Прочие отрасли Различия по регионам и компаниям

По данным ЦБ, в третьем квартале дефицит кадров снизился по сравнению с предыдущим периодом, но проблема всё ещё заметна. Особенно не хватает как высококвалифицированных специалистов, так и рабочих. При этом по разным отраслям ситуация неодинакова: наибольший кадровый голод сохраняется в сельском хозяйстве и водоснабжении.

FAQ

Почему снижается число вакансий на одного соискателя?

Спрос на сотрудников стабилизируется, но часть компаний замедляет набор.

Что происходит с оплатой труда?

Зарплаты продолжают расти, но темпы роста стали более сдержанными.

Какие отрасли чувствуют наибольший дефицит кадров?

Сельское хозяйство, водоснабжение, отдельные сегменты промышленности.

Мифы и правда о рынке труда

Миф : безработица уже на нуле.

Правда : она близка к минимуму, но полностью не исчезнет.

Правда : в ряде отраслей и регионов ситуация стабильнее.

Правда: аналитики не фиксируют устойчивого роста.

Интересные факты

Уровень безработицы в России один из самых низких в мире среди крупных экономик Индекс вакансий летом впервые начал снижаться за последние два года Ожидания промышленников по занятости улучшились, но всё ещё остаются пессимистичными

Исторический контекст

В последние годы российский рынок труда прошёл через резкие колебания: от резкого дефицита кадров — к постепенному выравниванию. Сейчас ситуация вновь меняется: экономика ищет баланс между сохранением занятости и адаптацией к новым условиям.