Безработица падает — тревога растёт: почему рекордное число вакансий не спасает рынок труда

Экономика

Рынок труда в России переживает нестабильный этап: уровень безработицы медленно снижается, но перегрев постепенно сменяется охлаждением, а дефицит кадров становится менее острым — хотя о полноценном балансе говорить рано. Эти тенденции подтверждают и экономисты, и регуляторы: последние месяцы характеризуются противоречивой динамикой по разным секторам.

Рынок труда
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рынок труда

Индикаторы рынка труда: что меняется

С начала года число вакансий на одного зарегистрированного соискателя держалось на рекордно высоком уровне: в среднем — пять предложений на одного кандидата (против 2,3 в первой половине 2022 года). Однако летом 2025 года этот показатель начал снижаться, что аналитики считают сигналом "остывания" рынка. Спрос на рабочую силу после учета сезонности стабилизировался, и заметного роста не наблюдается.

Безработица в августе упала до 2,1% — это движение к техническому минимуму, то есть к уровню, который есть в любой экономике вне зависимости от ситуации.

"Говорить о росте спроса на труд никак не приходится", — отмечают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Сравнение по отраслям

Отрасль Динамика кадрового дефицита
Сельское хозяйство, водоснабжение Остаётся острой проблема нехватки персонала
Обрабатывающая промышленность Снижение дефицита, но ситуация сложнее среднего
Прочие отрасли Различия по регионам и компаниям

По данным ЦБ, в третьем квартале дефицит кадров снизился по сравнению с предыдущим периодом, но проблема всё ещё заметна. Особенно не хватает как высококвалифицированных специалистов, так и рабочих. При этом по разным отраслям ситуация неодинакова: наибольший кадровый голод сохраняется в сельском хозяйстве и водоснабжении.

FAQ

Почему снижается число вакансий на одного соискателя?

Спрос на сотрудников стабилизируется, но часть компаний замедляет набор.

Что происходит с оплатой труда?

Зарплаты продолжают расти, но темпы роста стали более сдержанными.

Какие отрасли чувствуют наибольший дефицит кадров?

Сельское хозяйство, водоснабжение, отдельные сегменты промышленности.

Мифы и правда о рынке труда

  • Миф: безработица уже на нуле.
    Правда: она близка к минимуму, но полностью не исчезнет.
  • Миф: кадровый дефицит касается всех компаний.
    Правда: в ряде отраслей и регионов ситуация стабильнее.
  • Миф: спрос на труд обязательно вырастет.
    Правда: аналитики не фиксируют устойчивого роста.

Интересные факты

  1. Уровень безработицы в России один из самых низких в мире среди крупных экономик
  2. Индекс вакансий летом впервые начал снижаться за последние два года
  3. Ожидания промышленников по занятости улучшились, но всё ещё остаются пессимистичными

Исторический контекст

В последние годы российский рынок труда прошёл через резкие колебания: от резкого дефицита кадров — к постепенному выравниванию. Сейчас ситуация вновь меняется: экономика ищет баланс между сохранением занятости и адаптацией к новым условиям.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
