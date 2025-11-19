Зумеры входят в рынок труда, а выходят на пенсию с минимумом: формула 40 тысяч пугает молодёжь больше инфляции

Средняя пенсия зумеров не превысит 40 тысяч рублей — экономист Беляев

Средняя пенсия для поколения зумеров может оказаться заметно ниже ожидаемого уровня. На это обращает внимание экономист Михаил Беляев.

"На эту сумму можно рассчитывать, если человек будет работать всю жизнь и работать "в белую" за легальную среднюю заработную плату", — уточнил экономист Михаил Беляев.

Его оценка фиксирует верхний ориентир будущих выплат для тех, кто только начинает карьеру.

Прогнозы для нового поколения

Эксперт подчёркивает, что расчёт в пределах 40 тысяч рублей выглядит реалистичным лишь при стабильной занятости и полном соблюдении формальных требований. По его словам, именно официальная занятость остаётся ключевым условием формирования пенсионных прав, а накопительный результат напрямую зависит от длительности стажа. При этом, как отмечается в издании Постньюс, сценарий, при котором молодёжь полностью останется без поддержки государства в старости, экономист считает невозможным. Он напоминает, что в социальной модели государства пенсионная защита охватывает каждое поколение.

Сравнение расчётов

Другие специалисты дают более жёсткие оценки. Экономист Инна Литвиненко указывает, что для выхода на уровень в 50 тысяч рублей будущим пенсионерам потребуется не менее трёх десятилетий непрерывной работы. Она подчёркивает, что заработная плата всё это время должна держаться не ниже 250 тысяч рублей в месяц. Эти параметры показывают существенный разрыв между потенциальными ожиданиями и реальными возможностями большинства молодых сотрудников на российском рынке труда. Так что прогнозы о размере будущих выплат фактически сводятся к вопросу о стабильности доходов и способности сохранять официальную занятость на протяжении всей профессиональной жизни.

Контекст динамики доходов

Суждения экспертов отражают растущее напряжение вокруг темы будущего пенсионного обеспечения. В условиях меняющейся структуры рынка труда молодым специалистам приходится чаще сталкиваться с нестабильным доходом и непостоянными формами занятости. Это снижает возможности для формирования достаточного страхового стажа и делает средние прогнозы более сдержанными. Наблюдаемые расчёты показывают: даже при благоприятной траектории карьеры потолок выплат для зумеров остаётся ограниченным, а достижение более высоких значений потребует доходов, недоступных большинству. Так складывается новая конфигурация пенсионных ожиданий, в которой уровень будущих выплат зависит прежде всего от устойчивости профессии и длительности официальной занятости.