Зумеры входят в рынок труда, а выходят на пенсию с минимумом: формула 40 тысяч пугает молодёжь больше инфляции

Средняя пенсия зумеров не превысит 40 тысяч рублей — экономист Беляев
2:49
Экономика

Средняя пенсия для поколения зумеров может оказаться заметно ниже ожидаемого уровня. На это обращает внимание экономист Михаил Беляев.

Молодёж в компьютерах
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодёж в компьютерах

"На эту сумму можно рассчитывать, если человек будет работать всю жизнь и работать "в белую" за легальную среднюю заработную плату", — уточнил экономист Михаил Беляев.

Его оценка фиксирует верхний ориентир будущих выплат для тех, кто только начинает карьеру.

Прогнозы для нового поколения

Эксперт подчёркивает, что расчёт в пределах 40 тысяч рублей выглядит реалистичным лишь при стабильной занятости и полном соблюдении формальных требований. По его словам, именно официальная занятость остаётся ключевым условием формирования пенсионных прав, а накопительный результат напрямую зависит от длительности стажа. При этом, как отмечается в издании Постньюс, сценарий, при котором молодёжь полностью останется без поддержки государства в старости, экономист считает невозможным. Он напоминает, что в социальной модели государства пенсионная защита охватывает каждое поколение.

Сравнение расчётов

Другие специалисты дают более жёсткие оценки. Экономист Инна Литвиненко указывает, что для выхода на уровень в 50 тысяч рублей будущим пенсионерам потребуется не менее трёх десятилетий непрерывной работы. Она подчёркивает, что заработная плата всё это время должна держаться не ниже 250 тысяч рублей в месяц. Эти параметры показывают существенный разрыв между потенциальными ожиданиями и реальными возможностями большинства молодых сотрудников на российском рынке труда. Так что прогнозы о размере будущих выплат фактически сводятся к вопросу о стабильности доходов и способности сохранять официальную занятость на протяжении всей профессиональной жизни.

Контекст динамики доходов

Суждения экспертов отражают растущее напряжение вокруг темы будущего пенсионного обеспечения. В условиях меняющейся структуры рынка труда молодым специалистам приходится чаще сталкиваться с нестабильным доходом и непостоянными формами занятости. Это снижает возможности для формирования достаточного страхового стажа и делает средние прогнозы более сдержанными. Наблюдаемые расчёты показывают: даже при благоприятной траектории карьеры потолок выплат для зумеров остаётся ограниченным, а достижение более высоких значений потребует доходов, недоступных большинству. Так складывается новая конфигурация пенсионных ожиданий, в которой уровень будущих выплат зависит прежде всего от устойчивости профессии и длительности официальной занятости.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
