Шоколад превращается в роскошь: мировой дефицит какао толкает цены в пропасть

Рынок сладостей меняется на глазах: шоколад становится роскошью, а привычные батончики и плитки исчезают с полок, уступая место альтернативам. В последние годы кондитерская отрасль оказалась заложником мирового дефицита какао-бобов — и этот кризис уже повлиял и на цены, и на ассортимент, и на вкусы потребителей.
Какао-бобы — главный компонент шоколада и большинства десертов. Их мировой урожай упал на 13% в сезоне 2023-2024 годов: неурожай в Гане и Кот-д'Ивуаре, болезни растений, задержки с посадкой новых деревьев. Все это привело к тому, что мировые запасы сырья уменьшились сразу на 500 тысяч тонн, а цена взлетела до рекордных $12,9 тысячи за тонну.
"Скачок котировок составил до $10 тыс. за тонну", — пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.
С одной стороны, российские производители старались держаться за счёт запасов сырья и перевода акцентов на менее дорогие позиции. Но к середине 2025 года себестоимость шоколадной продукции неизбежно выросла: какао дорожает быстрее всего, но и остальные ингредиенты, включая пальмовое масло, сахар и даже упаковку, не отстают по динамике.
|Категория
|Изменение цены, % (2025 к 2024)
|Тренд продаж
|Шоколад, изделия с какао
|+27,9%
|-7%
|Карамель, зефир, пастила
|меньше +10%
|+6% и выше
|Мучные изделия, печенье
|+10-15%
|стабильный рост
|Протеиновые батончики
|+10%
|+45%
Сложности затронули не только какао, но и всё, что используется в производстве: пальмовое масло подорожало на 5% за июнь, упаковка из европейского картона заменилась китайской, но всё равно подскочила в цене на 35%. Сахар, несмотря на профицит в России, за пять лет стал дороже на 30-38%. Даже заменители — эквиваленты какао-масла — подорожали в 1,5 раза, потому что кондитеры перешли на них массово, чтобы хоть как-то снизить себестоимость.
"Заменители подорожали в полтора раза без видимых причин — просто потому, что большинство компаний начали использовать их в производстве", — добавила председатель совета директоров ГК "Конфаэль" Ирина Эльдарханова.
Рост цен затронул и логистику, и электроэнергию, и даже зарплаты. Фрахт стал дороже на 5-10%, а аренда складов — на 8-12%.
Пока шоколад стремительно дорожает, на рынке появляются новые тренды: спрос на зефир, мармелад, восточные сладости, халву и козинаки за год вырос в разы. Российские потребители активно покупают пряники, пирожные длительного хранения, сладкое печенье и даже протеиновые батончики, а их доля среди сладостей уже превышает 4,5%.
Оживляется и сегмент полезных сладостей: без сахара, с пониженным содержанием сахара, с добавлением белка.
"На протяжении последних двух лет усиливается спрос на сладости в категории ЗОЖ — изделия без сахара, с повышенным содержанием белка…", — считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.
Как меняется потребление шоколада в России?
Объём продаж шоколада снизился на 7%, но другие сладости показали рост: жевательный мармелад (+21,6%), пирожные (+16%), вафли (+6%).
Почему дорожают и заменители какао?
Их стали массово использовать вместо дорогого сырья, из-за чего цены выросли без объективных причин.
Что происходит с ценами на другие сладости?
Цены растут медленнее, чем на шоколад, но тоже увеличиваются из-за подорожания сахара, масла и логистики.
Мировой рынок какао уже сталкивался с дефицитами — самые крупные были в середине XX века, но нынешний удар по урожаю стал сильнейшим за 60 лет. Российские фабрики переживали схожие кризисы в 1990-х, когда пришлось срочно искать альтернативы импортному сырью и менять рецептуры.
Сегодня ситуация повторяется: изменяется ассортимент, появляются новые вкусы, а спрос на шоколад смещается в пользу более доступных и необычных категорий. Это не только вынужденный ответ на кризис, но и возможность для отрасли двигаться вперёд.
