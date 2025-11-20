Шоколад превращается в роскошь: мировой дефицит какао толкает цены в пропасть

Дефицит какао уменьшил выпуск шоколада по оценке доцента Щербаченко

7:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок сладостей меняется на глазах: шоколад становится роскошью, а привычные батончики и плитки исчезают с полок, уступая место альтернативам. В последние годы кондитерская отрасль оказалась заложником мирового дефицита какао-бобов — и этот кризис уже повлиял и на цены, и на ассортимент, и на вкусы потребителей.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Какао-бобы

Почему шоколад дорожает: основные причины

Какао-бобы — главный компонент шоколада и большинства десертов. Их мировой урожай упал на 13% в сезоне 2023-2024 годов: неурожай в Гане и Кот-д'Ивуаре, болезни растений, задержки с посадкой новых деревьев. Все это привело к тому, что мировые запасы сырья уменьшились сразу на 500 тысяч тонн, а цена взлетела до рекордных $12,9 тысячи за тонну.

"Скачок котировок составил до $10 тыс. за тонну", — пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.

С одной стороны, российские производители старались держаться за счёт запасов сырья и перевода акцентов на менее дорогие позиции. Но к середине 2025 года себестоимость шоколадной продукции неизбежно выросла: какао дорожает быстрее всего, но и остальные ингредиенты, включая пальмовое масло, сахар и даже упаковку, не отстают по динамике.

Сравнение: шоколад против других сладостей

Категория Изменение цены, % (2025 к 2024) Тренд продаж Шоколад, изделия с какао +27,9% -7% Карамель, зефир, пастила меньше +10% +6% и выше Мучные изделия, печенье +10-15% стабильный рост Протеиновые батончики +10% +45%

Почему растёт цена не только на шоколад

Сложности затронули не только какао, но и всё, что используется в производстве: пальмовое масло подорожало на 5% за июнь, упаковка из европейского картона заменилась китайской, но всё равно подскочила в цене на 35%. Сахар, несмотря на профицит в России, за пять лет стал дороже на 30-38%. Даже заменители — эквиваленты какао-масла — подорожали в 1,5 раза, потому что кондитеры перешли на них массово, чтобы хоть как-то снизить себестоимость.

"Заменители подорожали в полтора раза без видимых причин — просто потому, что большинство компаний начали использовать их в производстве", — добавила председатель совета директоров ГК "Конфаэль" Ирина Эльдарханова.

Рост цен затронул и логистику, и электроэнергию, и даже зарплаты. Фрахт стал дороже на 5-10%, а аренда складов — на 8-12%.

Как кондитеры справляются с кризисом

Заменяют импортные ингредиенты более доступными аналогами из СНГ. Уменьшают вес готового продукта — привычная плитка шоколада становится легче. Используют больше заменителей (какао-масла, яблочного пюре), чтобы удержать цену. Договариваются с ритейлерами о плавном росте отпускных цен. Переводят производство на новые категории продукции (зефир, пастила, мармелад).

А что если попробовать нешоколадные сладости

Пока шоколад стремительно дорожает, на рынке появляются новые тренды: спрос на зефир, мармелад, восточные сладости, халву и козинаки за год вырос в разы. Российские потребители активно покупают пряники, пирожные длительного хранения, сладкое печенье и даже протеиновые батончики, а их доля среди сладостей уже превышает 4,5%.

Оживляется и сегмент полезных сладостей: без сахара, с пониженным содержанием сахара, с добавлением белка.

"На протяжении последних двух лет усиливается спрос на сладости в категории ЗОЖ — изделия без сахара, с повышенным содержанием белка…", — считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

FAQ

Как меняется потребление шоколада в России?

Объём продаж шоколада снизился на 7%, но другие сладости показали рост: жевательный мармелад (+21,6%), пирожные (+16%), вафли (+6%).

Почему дорожают и заменители какао?

Их стали массово использовать вместо дорогого сырья, из-за чего цены выросли без объективных причин.

Что происходит с ценами на другие сладости?

Цены растут медленнее, чем на шоколад, но тоже увеличиваются из-за подорожания сахара, масла и логистики.

Мифы и правда о шоколаде и кондитерке

Миф : подорожал только шоколад.

Правда : выросли цены на все ингредиенты и упаковку.

: подорожал только шоколад. : выросли цены на все ингредиенты и упаковку. Миф : без сахара — значит невкусно.

правда : современные технологии позволяют делать полезные и вкусные десерты.

: без сахара — значит невкусно. : современные технологии позволяют делать полезные и вкусные десерты. миф: можно заменить какао на аналоги без потери качества.

правда: полностью идентичный вкус создать сложно, требуется баланс.

Интересные факты

Средний россиянин съедает 26,3 кг сладостей в год — это один из самых высоких показателей в мире. Спрос на "здоровые" сладости растёт быстрее рынка, особенно в крупных городах. Продажи восточных сладостей и мармелада на маркетплейсах увеличились в несколько раз за последний год.

Исторический контекст

Мировой рынок какао уже сталкивался с дефицитами — самые крупные были в середине XX века, но нынешний удар по урожаю стал сильнейшим за 60 лет. Российские фабрики переживали схожие кризисы в 1990-х, когда пришлось срочно искать альтернативы импортному сырью и менять рецептуры.

Сегодня ситуация повторяется: изменяется ассортимент, появляются новые вкусы, а спрос на шоколад смещается в пользу более доступных и необычных категорий. Это не только вынужденный ответ на кризис, но и возможность для отрасли двигаться вперёд.