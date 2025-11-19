Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перехват ATACMS стал тревожным звонком для США — военный эксперт Ходаренок
Проблемы с сосудами вызывают потемнение в глазах при вставании — профессоры
Планы глобалистов на Украине раскрыты — политолог Кнырик
Маркировку мясных изделий запустило правительство России
Инженер Mitsubishi намекнул на возрождение Evo — эксперты
Башаров женился на возлюбленной Асе Борисовой два года назад
Разогрев духовки обеспечивает равномерное поднятие теста
У берегов Калифорнии нашли подлодку, затонувшую в 1917 году — учёные

Ледяной душ для немецкой экономики: газовые хранилища пустеют быстрее, чем ожидалось

Германии грозит дефицит газа в преддверии зимы — INES
2:01
Экономика

Согласно данным Ассоциации операторов газовых хранилищ INES, Германия входит в зимний период с существенно меньшими запасами газа, чем ожидалось. По состоянию на начало ноября, хранилища заполнены приблизительно на 75% от своей мощности, что значительно ниже средних показателей за последние годы и потенциально возможного уровня заполнения.

Настройка температуры котла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Настройка температуры котла

Риски при суровой зиме

Моделирование INES показывает, что при крайне холодной зиме, подобной зиме 2010 года, немецкие газовые хранилища могут оказаться полностью истощены уже к середине января 2026 года. Это создаёт серьёзную угрозу невозможности полного покрытия потребностей, несмотря на меры экономии, предпринимаемые населением и предприятиями.

Причины недостаточных запасов

С начала "года хранения" в апреле, Германия имела низкий стартовый уровень заполненности хранилищ — всего 29%. Летом процесс закачки газа в хранилища проходил значительно медленнее, чем в предыдущие годы, в отличие от общеевропейской тенденции. Несмотря на то, что около 81% немецких мощностей хранения законтрактовано операторами, к началу ноября хранилища были заполнены лишь на 75%, вместо ожидаемых более 80%.

Возможные сценарии и их последствия

INES смоделировала три сценария развития событий на зиму 2025/26, основываясь на различных "погодных годах".

В "мягком" сценарии, с умеренным потреблением, дефицита не возникнет.

В "нормальном" сценарии хранилища истощатся сильнее, но также без критических последствий.

Однако в случае "очень холодной" зимы хранилища могут опустеть уже к середине января, что приведёт к дефициту газа и необходимости введения ограничений для промышленности и населения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Недвижимость
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
Недвижимость
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Пляжи тают быстрее льдов: океан забирает берега, а города остаются без природного щита
Пляжи тают быстрее льдов: океан забирает берега, а города остаются без природного щита
Последние материалы
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России
Перехват ATACMS стал тревожным звонком для США — военный эксперт Ходаренок
Проблемы с сосудами вызывают потемнение в глазах при вставании — профессоры
Планы глобалистов на Украине раскрыты — политолог Кнырик
Маркировку мясных изделий запустило правительство России
Инженер Mitsubishi намекнул на возрождение Evo — эксперты
Башаров женился на возлюбленной Асе Борисовой два года назад
Разогрев духовки обеспечивает равномерное поднятие теста
У берегов Калифорнии нашли подлодку, затонувшую в 1917 году — учёные
Голубая лагуна сохранила лидерство среди термальных мест Исландии — турэксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.