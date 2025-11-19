Ледяной душ для немецкой экономики: газовые хранилища пустеют быстрее, чем ожидалось

Согласно данным Ассоциации операторов газовых хранилищ INES, Германия входит в зимний период с существенно меньшими запасами газа, чем ожидалось. По состоянию на начало ноября, хранилища заполнены приблизительно на 75% от своей мощности, что значительно ниже средних показателей за последние годы и потенциально возможного уровня заполнения.
Моделирование INES показывает, что при крайне холодной зиме, подобной зиме 2010 года, немецкие газовые хранилища могут оказаться полностью истощены уже к середине января 2026 года. Это создаёт серьёзную угрозу невозможности полного покрытия потребностей, несмотря на меры экономии, предпринимаемые населением и предприятиями.
С начала "года хранения" в апреле, Германия имела низкий стартовый уровень заполненности хранилищ — всего 29%. Летом процесс закачки газа в хранилища проходил значительно медленнее, чем в предыдущие годы, в отличие от общеевропейской тенденции. Несмотря на то, что около 81% немецких мощностей хранения законтрактовано операторами, к началу ноября хранилища были заполнены лишь на 75%, вместо ожидаемых более 80%.
INES смоделировала три сценария развития событий на зиму 2025/26, основываясь на различных "погодных годах".
В "мягком" сценарии, с умеренным потреблением, дефицита не возникнет.
В "нормальном" сценарии хранилища истощатся сильнее, но также без критических последствий.
Однако в случае "очень холодной" зимы хранилища могут опустеть уже к середине января, что приведёт к дефициту газа и необходимости введения ограничений для промышленности и населения.
