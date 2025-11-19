Евросоюз в долгах как в шелках? Орбан предрёк расплату за помощь Украине

€135 млрд для Украины есть бремя для будущих поколений ЕС — премьер-министр Орбан

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, будущий займ в размере 135 миллиардов евро, предложенный Украине Еврокомиссией (ЕК), станет бременем для будущих поколений граждан Евросоюза, пишет EADaily.

Астрономическая сумма помощи

Орбан также обратил внимание на то, что запрашиваемая ЕК сумма для Киева на ближайшие два года сопоставима с более чем 65% годового ВВП Венгрии и приближается к 75% годового бюджета ЕС.

"Это более чем невозможно. Это абсолютно нелепо. Ответ Венгрии последует незамедлительно", — акцентировал венгерский премьер.

Дальнейшее финансирование Украины

Следует напомнить, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила официальное письмо странам ЕС с вариантами дальнейшего финансирования Украины. ЕК предлагает три подхода: конфискация российских активов под предлогом репарационного займа, безвозмездная помощь от стран ЕС и "совместный заем, привлечённый на уровне ЕС".

Виктор Орбан ранее выразил мнение, что новое предложение главы ЕК сравнимо с с "попыткой помочь алкоголику, отправив ему ещё один ящик водки".