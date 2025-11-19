Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Королева Камилла прокомментировала внешность актрисы Рут Джонс
В Китае обнаружен кратер Цзиньлинь до 900 м в диаметре — исследователь Мин Чен
В Южной Корее 50-летняя японка насильно поцеловала участника группы BTS
Сновидения редко показывают собственное отражение — ученые
Домашнее поражение Ак Барса 1:4 от ЦСКА отметили спортивные аналитики
Боковая планка и планка на фитболе рекомендованы для пресса
Поцелуи кошек повышают риск передачи бактерий по данным врачей
В прокат выходит драма Мэри Бронштейн о женском выгорании
Озеро Рица подтвердило статус главной природной визитки Абхазии — турэксперты

Евросоюз в долгах как в шелках? Орбан предрёк расплату за помощь Украине

€135 млрд для Украины есть бремя для будущих поколений ЕС — премьер-министр Орбан
1:19
Экономика

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, будущий займ в размере 135 миллиардов евро, предложенный Украине Еврокомиссией (ЕК), станет бременем для будущих поколений граждан Евросоюза, пишет EADaily.

Евросоюз
Фото: www.freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Евросоюз

Астрономическая сумма помощи

Орбан также обратил внимание на то, что запрашиваемая ЕК сумма для Киева на ближайшие два года сопоставима с более чем 65% годового ВВП Венгрии и приближается к 75% годового бюджета ЕС.

"Это более чем невозможно. Это абсолютно нелепо. Ответ Венгрии последует незамедлительно", — акцентировал венгерский премьер.

Дальнейшее финансирование Украины

Следует напомнить, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила официальное письмо странам ЕС с вариантами дальнейшего финансирования Украины. ЕК предлагает три подхода: конфискация российских активов под предлогом репарационного займа, безвозмездная помощь от стран ЕС и "совместный заем, привлечённый на уровне ЕС".

Виктор Орбан ранее выразил мнение, что новое предложение главы ЕК сравнимо с с "попыткой помочь алкоголику, отправив ему ещё один ящик водки".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Наука и техника
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Недвижимость
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
Мировая кооперация
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Пляжи тают быстрее льдов: океан забирает берега, а города остаются без природного щита
Пляжи тают быстрее льдов: океан забирает берега, а города остаются без природного щита
Последние материалы
Королева Камилла прокомментировала внешность актрисы Рут Джонс
В Китае обнаружен кратер Цзиньлинь до 900 м в диаметре — исследователь Мин Чен
В Южной Корее 50-летняя японка насильно поцеловала участника группы BTS
Сновидения редко показывают собственное отражение — ученые
€135 млрд для Украины есть бремя для будущих поколений ЕС — премьер-министр Орбан
Домашнее поражение Ак Барса 1:4 от ЦСКА отметили спортивные аналитики
Архимандрит Александр Глоба о состоянии православия в России
Боковая планка и планка на фитболе рекомендованы для пресса
Поцелуи кошек повышают риск передачи бактерий по данным врачей
В прокат выходит драма Мэри Бронштейн о женском выгорании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.