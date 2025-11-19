Мясные полки переживают шок: маркировка открывает двери в неприглядный мир скрытых оборотов рынка

Маркировка продуктов в России выходит на новый уровень: государство запустит два крупных эксперимента, которые затронут колбасы, мясные изделия, полуфабрикаты и целый ряд замороженной продукции. Решение правительства направлено на то, чтобы укрепить контроль качества, снизить незаконный оборот товаров и сделать происхождение продуктов полностью прозрачным для покупателя.
С 24 ноября стартует первый этап добровольной маркировки в системе "Честный знак". Этот этап продлится до 28 февраля 2026 года и включает в себя:
колбасы;
субпродукты;
мясные изделия из птицы в потребительской упаковке.
Второй эксперимент охватывает более широкий спектр товаров и будет проходить до 31 августа 2026 года. В него войдут:
замороженные и свежие тушки птиц;
упакованная замороженная рыба;
фасованные овощи, ягоды, грибы и фрукты;
замороженные полуфабрикаты.
Оба эксперимента добровольные и безвозмездные — участвовать могут производители, импортеры, дистрибьюторы, оптовые и розничные сети.
Маркировка уже несколько лет применяется в непродовольственных категориях, и там она показала высокую эффективность. Теперь государство переносит технологию в пищевую сферу, где риск подделок и нарушений особенно велик.
Основные цели:
выявление контрафакта;
защита потребителя;
отслеживание пути продукта — от производителя до прилавка;
уменьшение нелегального оборота;
повышение доверия к качеству продукции.
Также проект развивается в рамках государственных стратегий — по борьбе с незаконным оборотом и по защите прав потребителей.
Маркировка осуществляется Data Matrix-кодами, которые позволят отслеживать каждую единицу продукта. Производители и импортеры смогут тестировать оборудование, оптимизировать процессы нанесения кодов, проверять качество печати и обмена данными.
Ожидается, что участие в эксперименте поможет отрасли:
подготовиться к обязательной маркировке;
избежать сбоев в логистике;
заранее оценить финансовые и технические затраты;
провести обучение сотрудников.
|Параметр
|До маркировки
|После внедрения
|Прозрачность происхождения
|ограниченная
|полная цепочка от завода до прилавка
|Защита от подделок
|низкая
|значительно выше
|Доступность информации
|в основном от производителя
|через приложение "Честный знак"
|Риски для потребителя
|высокие
|снижаются
|Контроль государства
|выборочный
|системный
Ошибка: покупать мясные изделия без проверки кода.
Последствие: риск приобрести продукцию непонятного происхождения.
Альтернатива: сканировать Data Matrix перед покупкой.
Ошибка: ориентироваться только на цену.
Последствие: низкая цена может скрывать нелегальное производство.
Альтернатива: сочетать сравнение цен и анализ маркировки.
Ошибка: игнорировать расхождения в информации.
Последствие: есть риск столкнуться с переупаковкой или нарушением условий хранения.
Альтернатива: выбирать товар, где данные совпадают с данными в системе.
Если сроки перенесут на более ранний период, производители должны будут оперативно внедрять оборудование, что может вызвать краткосрочные сложности: увеличение издержек, перестройку процессов, временные задержки поставок. Но в долгосрочной перспективе рынок станет прозрачнее, а число подделок — меньше.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение качества и безопасности продуктов
|Рост затрат для производителей
|Борьба с нелегальным оборотом
|Возможное удорожание продукции
|Удобство для потребителя
|Сложности для маленьких предприятий
|Технологическая прослеживаемость
|Необходимость переоборудования линий
|Улучшение доверия к брендам
|Долгий переходный период
Когда маркировка станет обязательной?
Рассматриваемая дата — 1 августа 2026 года, но решение примут после экспериментов.
Какой код будет использоваться?
Data Matrix — тот же код, что применяется для лекарств, обуви, одежды и других категорий.
Как проверить продукт?
Через приложение "Честный знак": достаточно навести камеру на код.
Миф: маркировка сделает продукты менее качественными.
Правда: она направлена на защиту качества, а не на ухудшение состава.
Миф: сканирование кода ничего не даёт.
Правда: приложение показывает путь товара, производителя и дату выпуска.
Миф: маркировка нужна только государству.
Правда: выгоду получает покупатель, который может быть уверен в подлинности продукта.
В мясной отрасли уровень нелегального оборота оценивают в 15-20%, и маркировка должна сократить этот показатель.
Маркировке подвергнутся не только продукты животного происхождения, но и овощи, ягоды и грибы.
Эксперимент полностью добровольный: именно бизнес решает, присоединяться или нет.
Маркировка пищевых продуктов стала логичным продолжением политики государства по борьбе с нелегальным товарооборотом. Система "Честный знак" начала работать в 2019 году в непродовольственных категориях — там она позволила существенно снизить объём подделок. После успешного опыта власти приступили к расширению программы на новые сегменты, включая продукты питания. Мясная отрасль долго считалась одной из самых уязвимых: подмена сырья, нарушения хранения и переупаковка встречались регулярно. Именно поэтому в 2025 году решили запустить пилотный проект, чтобы протестировать технологии в реальных условиях. Эксперимент рассчитан до 2026 года и станет основой для принятия решения о полном внедрении маркировки в пищевом секторе.
