Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проблемы с сосудами вызывают потемнение в глазах при вставании — профессоры
Уход при акне: салициловая кислота, ниацинамид и адапален
Планы глобалистов на Украине раскрыты — политолог Кнырик
Инженер Mitsubishi намекнул на возрождение Evo — эксперты
Башаров женился на возлюбленной Асе Борисовой два года назад
Разогрев духовки обеспечивает равномерное поднятие теста
У берегов Калифорнии нашли подлодку, затонувшую в 1917 году — учёные
Голубая лагуна сохранила лидерство среди термальных мест Исландии — турэксперты
Тина Канделаки призналась, что делает инъекции ботокса

Мясные полки переживают шок: маркировка открывает двери в неприглядный мир скрытых оборотов рынка

Маркировку мясных изделий запустило правительство России
6:33
Экономика

Маркировка продуктов в России выходит на новый уровень: государство запустит два крупных эксперимента, которые затронут колбасы, мясные изделия, полуфабрикаты и целый ряд замороженной продукции. Решение правительства направлено на то, чтобы укрепить контроль качества, снизить незаконный оборот товаров и сделать происхождение продуктов полностью прозрачным для покупателя.

Нарезанная колбаса
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нарезанная колбаса

Что именно будут маркировать и когда

С 24 ноября стартует первый этап добровольной маркировки в системе "Честный знак". Этот этап продлится до 28 февраля 2026 года и включает в себя:

  • колбасы;

  • субпродукты;

  • мясные изделия из птицы в потребительской упаковке.

Второй эксперимент охватывает более широкий спектр товаров и будет проходить до 31 августа 2026 года. В него войдут:

  • замороженные и свежие тушки птиц;

  • упакованная замороженная рыба;

  • фасованные овощи, ягоды, грибы и фрукты;

  • замороженные полуфабрикаты.

Оба эксперимента добровольные и безвозмездные — участвовать могут производители, импортеры, дистрибьюторы, оптовые и розничные сети.

Зачем России маркировать продукты

Маркировка уже несколько лет применяется в непродовольственных категориях, и там она показала высокую эффективность. Теперь государство переносит технологию в пищевую сферу, где риск подделок и нарушений особенно велик.

Основные цели:

  • выявление контрафакта;

  • защита потребителя;

  • отслеживание пути продукта — от производителя до прилавка;

  • уменьшение нелегального оборота;

  • повышение доверия к качеству продукции.

Также проект развивается в рамках государственных стратегий — по борьбе с незаконным оборотом и по защите прав потребителей.

Как будет проходить эксперимент

Маркировка осуществляется Data Matrix-кодами, которые позволят отслеживать каждую единицу продукта. Производители и импортеры смогут тестировать оборудование, оптимизировать процессы нанесения кодов, проверять качество печати и обмена данными.

Ожидается, что участие в эксперименте поможет отрасли:

  • подготовиться к обязательной маркировке;

  • избежать сбоев в логистике;

  • заранее оценить финансовые и технические затраты;

  • провести обучение сотрудников.

Сравнение: что изменится на рынке

Параметр До маркировки После внедрения
Прозрачность происхождения ограниченная полная цепочка от завода до прилавка
Защита от подделок низкая значительно выше
Доступность информации в основном от производителя через приложение "Честный знак"
Риски для потребителя высокие снижаются
Контроль государства выборочный системный

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать мясные изделия без проверки кода.
Последствие: риск приобрести продукцию непонятного происхождения.
Альтернатива: сканировать Data Matrix перед покупкой.

Ошибка: ориентироваться только на цену.
Последствие: низкая цена может скрывать нелегальное производство.
Альтернатива: сочетать сравнение цен и анализ маркировки.

Ошибка: игнорировать расхождения в информации.
Последствие: есть риск столкнуться с переупаковкой или нарушением условий хранения.
Альтернатива: выбирать товар, где данные совпадают с данными в системе.

А что если маркировку сделают обязательной

Если сроки перенесут на более ранний период, производители должны будут оперативно внедрять оборудование, что может вызвать краткосрочные сложности: увеличение издержек, перестройку процессов, временные задержки поставок. Но в долгосрочной перспективе рынок станет прозрачнее, а число подделок — меньше.

Плюсы и минусы маркировки

Плюсы Минусы
Повышение качества и безопасности продуктов Рост затрат для производителей
Борьба с нелегальным оборотом Возможное удорожание продукции
Удобство для потребителя Сложности для маленьких предприятий
Технологическая прослеживаемость Необходимость переоборудования линий
Улучшение доверия к брендам Долгий переходный период

FAQ

Когда маркировка станет обязательной?
Рассматриваемая дата — 1 августа 2026 года, но решение примут после экспериментов.

Какой код будет использоваться?
Data Matrix — тот же код, что применяется для лекарств, обуви, одежды и других категорий.

Как проверить продукт?
Через приложение "Честный знак": достаточно навести камеру на код.

Мифы и правда

Миф: маркировка сделает продукты менее качественными.
Правда: она направлена на защиту качества, а не на ухудшение состава.

Миф: сканирование кода ничего не даёт.
Правда: приложение показывает путь товара, производителя и дату выпуска.

Миф: маркировка нужна только государству.
Правда: выгоду получает покупатель, который может быть уверен в подлинности продукта.

Интересные факты

  • В мясной отрасли уровень нелегального оборота оценивают в 15-20%, и маркировка должна сократить этот показатель.

  • Маркировке подвергнутся не только продукты животного происхождения, но и овощи, ягоды и грибы.

  • Эксперимент полностью добровольный: именно бизнес решает, присоединяться или нет.

Исторический контекст

Маркировка пищевых продуктов стала логичным продолжением политики государства по борьбе с нелегальным товарооборотом. Система "Честный знак" начала работать в 2019 году в непродовольственных категориях — там она позволила существенно снизить объём подделок. После успешного опыта власти приступили к расширению программы на новые сегменты, включая продукты питания. Мясная отрасль долго считалась одной из самых уязвимых: подмена сырья, нарушения хранения и переупаковка встречались регулярно. Именно поэтому в 2025 году решили запустить пилотный проект, чтобы протестировать технологии в реальных условиях. Эксперимент рассчитан до 2026 года и станет основой для принятия решения о полном внедрении маркировки в пищевом секторе.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
Мировая кооперация
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Пляжи тают быстрее льдов: океан забирает берега, а города остаются без природного щита
Пляжи тают быстрее льдов: океан забирает берега, а города остаются без природного щита
Последние материалы
Башаров женился на возлюбленной Асе Борисовой два года назад
Разогрев духовки обеспечивает равномерное поднятие теста
Инженер Mitsubishi намекнул на возрождение Evo — эксперты
Голубая лагуна сохранила лидерство среди термальных мест Исландии — турэксперты
У берегов Калифорнии нашли подлодку, затонувшую в 1917 году — учёные
Тина Канделаки призналась, что делает инъекции ботокса
Как сменить домофонную компанию в многоквартирном доме
Весенние сморчки дают первое массовое плодоношение
Снег на крыше авто увеличивает риск ДТП рассказал автоэксперт Хайцээр
В Липецке создают кемпинг для автотуристов сообщили в правительстве Липецкой области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.