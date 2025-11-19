Мясные полки переживают шок: маркировка открывает двери в неприглядный мир скрытых оборотов рынка

Маркировку мясных изделий запустило правительство России

Маркировка продуктов в России выходит на новый уровень: государство запустит два крупных эксперимента, которые затронут колбасы, мясные изделия, полуфабрикаты и целый ряд замороженной продукции. Решение правительства направлено на то, чтобы укрепить контроль качества, снизить незаконный оборот товаров и сделать происхождение продуктов полностью прозрачным для покупателя.

Что именно будут маркировать и когда

С 24 ноября стартует первый этап добровольной маркировки в системе "Честный знак". Этот этап продлится до 28 февраля 2026 года и включает в себя:

колбасы;

субпродукты;

мясные изделия из птицы в потребительской упаковке.

Второй эксперимент охватывает более широкий спектр товаров и будет проходить до 31 августа 2026 года. В него войдут:

замороженные и свежие тушки птиц;

упакованная замороженная рыба;

фасованные овощи, ягоды, грибы и фрукты;

замороженные полуфабрикаты.

Оба эксперимента добровольные и безвозмездные — участвовать могут производители, импортеры, дистрибьюторы, оптовые и розничные сети.

Зачем России маркировать продукты

Маркировка уже несколько лет применяется в непродовольственных категориях, и там она показала высокую эффективность. Теперь государство переносит технологию в пищевую сферу, где риск подделок и нарушений особенно велик.

Основные цели:

выявление контрафакта;

защита потребителя;

отслеживание пути продукта — от производителя до прилавка;

уменьшение нелегального оборота;

повышение доверия к качеству продукции.

Также проект развивается в рамках государственных стратегий — по борьбе с незаконным оборотом и по защите прав потребителей.

Как будет проходить эксперимент

Маркировка осуществляется Data Matrix-кодами, которые позволят отслеживать каждую единицу продукта. Производители и импортеры смогут тестировать оборудование, оптимизировать процессы нанесения кодов, проверять качество печати и обмена данными.

Ожидается, что участие в эксперименте поможет отрасли:

подготовиться к обязательной маркировке;

избежать сбоев в логистике;

заранее оценить финансовые и технические затраты;

провести обучение сотрудников.

Сравнение: что изменится на рынке

Параметр До маркировки После внедрения Прозрачность происхождения ограниченная полная цепочка от завода до прилавка Защита от подделок низкая значительно выше Доступность информации в основном от производителя через приложение "Честный знак" Риски для потребителя высокие снижаются Контроль государства выборочный системный

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать мясные изделия без проверки кода.

Последствие: риск приобрести продукцию непонятного происхождения.

Альтернатива: сканировать Data Matrix перед покупкой.

Ошибка: ориентироваться только на цену.

Последствие: низкая цена может скрывать нелегальное производство.

Альтернатива: сочетать сравнение цен и анализ маркировки.

Ошибка: игнорировать расхождения в информации.

Последствие: есть риск столкнуться с переупаковкой или нарушением условий хранения.

Альтернатива: выбирать товар, где данные совпадают с данными в системе.

А что если маркировку сделают обязательной

Если сроки перенесут на более ранний период, производители должны будут оперативно внедрять оборудование, что может вызвать краткосрочные сложности: увеличение издержек, перестройку процессов, временные задержки поставок. Но в долгосрочной перспективе рынок станет прозрачнее, а число подделок — меньше.

Плюсы и минусы маркировки

Плюсы Минусы Повышение качества и безопасности продуктов Рост затрат для производителей Борьба с нелегальным оборотом Возможное удорожание продукции Удобство для потребителя Сложности для маленьких предприятий Технологическая прослеживаемость Необходимость переоборудования линий Улучшение доверия к брендам Долгий переходный период

FAQ

Когда маркировка станет обязательной?

Рассматриваемая дата — 1 августа 2026 года, но решение примут после экспериментов.

Какой код будет использоваться?

Data Matrix — тот же код, что применяется для лекарств, обуви, одежды и других категорий.

Как проверить продукт?

Через приложение "Честный знак": достаточно навести камеру на код.

Мифы и правда

Миф: маркировка сделает продукты менее качественными.

Правда: она направлена на защиту качества, а не на ухудшение состава.

Миф: сканирование кода ничего не даёт.

Правда: приложение показывает путь товара, производителя и дату выпуска.

Миф: маркировка нужна только государству.

Правда: выгоду получает покупатель, который может быть уверен в подлинности продукта.

Интересные факты

В мясной отрасли уровень нелегального оборота оценивают в 15-20%, и маркировка должна сократить этот показатель.

Маркировке подвергнутся не только продукты животного происхождения, но и овощи, ягоды и грибы.

Эксперимент полностью добровольный: именно бизнес решает, присоединяться или нет.

Исторический контекст

Маркировка пищевых продуктов стала логичным продолжением политики государства по борьбе с нелегальным товарооборотом. Система "Честный знак" начала работать в 2019 году в непродовольственных категориях — там она позволила существенно снизить объём подделок. После успешного опыта власти приступили к расширению программы на новые сегменты, включая продукты питания. Мясная отрасль долго считалась одной из самых уязвимых: подмена сырья, нарушения хранения и переупаковка встречались регулярно. Именно поэтому в 2025 году решили запустить пилотный проект, чтобы протестировать технологии в реальных условиях. Эксперимент рассчитан до 2026 года и станет основой для принятия решения о полном внедрении маркировки в пищевом секторе.