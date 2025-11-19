Тверская область берёт планку в триллион: туризм и малый бизнес разгоняют экономику региона

Тверская область входит в число тех российских регионов, которые за последние годы смогли заметно укрепить свою экономику и сформировать благоприятную среду для развития бизнеса, образования и туризма. Команда областного правительства подчёркивает, что такой результат — не случайность, а следствие системного подхода: от модернизации инфраструктуры до поддержки частных инициатив.
Ожидания на 2026 год выглядят особенно оптимистично. По оценкам властей, валовой региональный продукт (ВРП) должен превысить отметку в 1 трлн рублей. Это значимый символический рубеж, который показывает, что регион готов переходить на более высокий уровень экономической зрелости.
При этом нынешние показатели уже приближаются к историческим максимумам: по итогам текущего года ВРП региона достигнет 916 млрд рублей. Руководство считает, что такой темп роста отражает не просто увеличение выпуска продукции, но и постепенное расширение инвестиций, более активную работу малого бизнеса и приток туристов.
"Социально-экономическое состояние региона стабильное и успешно развивается. В следующем году мы ждем планку в триллион", — отметил врио губернатора Виталий Королев.
Основная динамика формируется сразу в нескольких сегментах: промышленность, логистика, малый бизнес, творческие индустрии и, конечно, туризм. За последние пять лет туристический поток увеличился вдвое и, по прогнозу властей, к 2025 году достигнет 3 млн человек. Увеличение числа гостей отражает и улучшение сервисов: гостиничные сети, региональные гастромаршруты, новые музеи, арт-пространства, водные туры.
Особенно важным моментом стало то, что туризм теперь занимает значительную долю в структуре ВРП — 7,7%. По этому показателю область находится на первом месте среди российских регионов.
"Кроме того, число малых и средних предприятий и самозанятых у нас увеличилось в 2,4 раза за последние пять лет", — добавил Королев.
Эти цифры показывают, что региональная экономика становится более гибкой и устойчивой: малые компании быстрее реагируют на запросы и могут занимать ниши, которые раньше оставались незаполненными.
|Плюсы
|Минусы
|Рост числа рабочих мест
|Сезонные колебания спроса
|Повышение инвестпривлекательности
|Необходимость постоянных вложений в инфраструктуру
|Развитие сервисов и транспорта
|Рост нагрузки на экологию
|Формирование культурной айдентики
|Увеличение цен в популярных локациях
Миф: туризм — отрасль, не требующая больших вложений.
Правда: для качественного сервиса нужны техника, мебель, инвентарь, обучение сотрудников.
Миф: развитие региона зависит только от промышленности.
Правда: современная экономика многопрофильна, и сектор услуг играет всё более важную роль.
В Тверской области один из самых разнообразных наборов водных туров — от сплава до круизов.
Регион активно развивает гастрономические фестивали, что повышает интерес к локальным продуктам.
В области растёт спрос на экотуризм, включая фермерские хозяйства и природные маршруты.
В 2010-х годах регион начал постепенную модернизацию транспортной сети.
С 2016 по 2024 год экономика региона фактически удвоилась — это одна из самых заметных траекторий роста в ЦФО.
