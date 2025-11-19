Тверская область берёт планку в триллион: туризм и малый бизнес разгоняют экономику региона

ВРП Тверской области достиг 916 млрд рублей — по словам губернатора

4:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тверская область входит в число тех российских регионов, которые за последние годы смогли заметно укрепить свою экономику и сформировать благоприятную среду для развития бизнеса, образования и туризма. Команда областного правительства подчёркивает, что такой результат — не случайность, а следствие системного подхода: от модернизации инфраструктуры до поддержки частных инициатив.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladimir Nesterenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тверская область

Ожидания на 2026 год выглядят особенно оптимистично. По оценкам властей, валовой региональный продукт (ВРП) должен превысить отметку в 1 трлн рублей. Это значимый символический рубеж, который показывает, что регион готов переходить на более высокий уровень экономической зрелости.

При этом нынешние показатели уже приближаются к историческим максимумам: по итогам текущего года ВРП региона достигнет 916 млрд рублей. Руководство считает, что такой темп роста отражает не просто увеличение выпуска продукции, но и постепенное расширение инвестиций, более активную работу малого бизнеса и приток туристов.

"Социально-экономическое состояние региона стабильное и успешно развивается. В следующем году мы ждем планку в триллион", — отметил врио губернатора Виталий Королев.

Что стоит за темпом роста

Основная динамика формируется сразу в нескольких сегментах: промышленность, логистика, малый бизнес, творческие индустрии и, конечно, туризм. За последние пять лет туристический поток увеличился вдвое и, по прогнозу властей, к 2025 году достигнет 3 млн человек. Увеличение числа гостей отражает и улучшение сервисов: гостиничные сети, региональные гастромаршруты, новые музеи, арт-пространства, водные туры.

Особенно важным моментом стало то, что туризм теперь занимает значительную долю в структуре ВРП — 7,7%. По этому показателю область находится на первом месте среди российских регионов.

"Кроме того, число малых и средних предприятий и самозанятых у нас увеличилось в 2,4 раза за последние пять лет", — добавил Королев.

Эти цифры показывают, что региональная экономика становится более гибкой и устойчивой: малые компании быстрее реагируют на запросы и могут занимать ниши, которые раньше оставались незаполненными.

Плюсы и минусы развития туризма как драйвера экономики

Плюсы Минусы Рост числа рабочих мест Сезонные колебания спроса Повышение инвестпривлекательности Необходимость постоянных вложений в инфраструктуру Развитие сервисов и транспорта Рост нагрузки на экологию Формирование культурной айдентики Увеличение цен в популярных локациях

Мифы и правда

Миф: туризм — отрасль, не требующая больших вложений.

Правда: для качественного сервиса нужны техника, мебель, инвентарь, обучение сотрудников. Миф: развитие региона зависит только от промышленности.

Правда: современная экономика многопрофильна, и сектор услуг играет всё более важную роль.

Три интересных факта

В Тверской области один из самых разнообразных наборов водных туров — от сплава до круизов. Регион активно развивает гастрономические фестивали, что повышает интерес к локальным продуктам. В области растёт спрос на экотуризм, включая фермерские хозяйства и природные маршруты.

Исторический контекст

В 2010-х годах регион начал постепенную модернизацию транспортной сети. С 2016 по 2024 год экономика региона фактически удвоилась — это одна из самых заметных траекторий роста в ЦФО.