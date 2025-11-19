Разбили товар в магазине? Готовьтесь к сюрпризу

Юрист Александр Ксенофонтов подчёркивает, что покупатель, по неосторожности испортивший товар в магазине, обязан компенсировать нанесённый ущерб.
В комментарии для MosTimes он разъяснил особенности ответственности клиента в подобных ситуациях.
В таких случаях, по словам эксперта, ключевым является принцип возмещения нанесённого вреда, а не нормы, регулирующие защиту прав потребителей. Ксенофонтов подчеркнул, что ситуация рассматривается не как взаимодействие продавца и потребителя, а как гражданско-правовое обязательство из причинения вреда. Неосторожность покупателя не снимает с него вины за причинённый ущерб продавцу.
Юрист акцентировал внимание на гражданско-правовом характере ответственности. Согласно законодательству, лицо, причинившее ущерб чужому имуществу, обязано его возместить.
Ксенофонтов отметил, что магазин имеет право запросить у покупателя информацию о произошедшем и составить соответствующий акт. Однако конкретный порядок действий может варьироваться в зависимости от обстоятельств инцидента.
Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.