Разбили товар в магазине? Готовьтесь к сюрпризу

Повредили товар в магазине: вот что грозит — юрист Ксенофонтов
1:19
Экономика

Юрист Александр Ксенофонтов подчёркивает, что покупатель, по неосторожности испортивший товар в магазине, обязан компенсировать нанесённый ущерб. 

мужчина в магазине
Фото: freepik by peoplecreations is licensed under free for commercial use
мужчина в магазине

В комментарии для MosTimes он разъяснил особенности ответственности клиента в подобных ситуациях.

Принцип возмещения вреда, а не защита прав потребителей

В таких случаях, по словам эксперта, ключевым является принцип возмещения нанесённого вреда, а не нормы, регулирующие защиту прав потребителей. Ксенофонтов подчеркнул, что ситуация рассматривается не как взаимодействие продавца и потребителя, а как гражданско-правовое обязательство из причинения вреда. Неосторожность покупателя не снимает с него вины за причинённый ущерб продавцу.

Гражданско-правовая ответственность

Юрист акцентировал внимание на гражданско-правовом характере ответственности. Согласно законодательству, лицо, причинившее ущерб чужому имуществу, обязано его возместить.

Действия магазина в случае повреждения товара

Ксенофонтов отметил, что магазин имеет право запросить у покупателя информацию о произошедшем и составить соответствующий акт. Однако конкретный порядок действий может варьироваться в зависимости от обстоятельств инцидента.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
