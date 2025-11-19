Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ставки душат бизнес? Рентабельность упала до уровня пандемии

Экономика замерла в ожидании — ЦМАКП
1:32
Экономика

Согласно данным Центра макроэкономических исследований и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в сентябре зафиксировано снижение промышленного производства на 1%, последовавшее за незначительным ростом в августе.

Экономика
Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

Несмотря на то, что общий индекс промышленного производства пока демонстрирует небольшой прирост, эксперты акцентируют внимание на том, что данный показатель не отражает текущую ситуацию в полной мере.

Без учета отраслей, связанных с военной промышленностью, наблюдается отрицательная динамика, а в гражданском секторе спад превышает 1,8%. Дополнительным негативным фактором являются высокие процентные ставки по кредитам, что привело к снижению рентабельности бизнеса до уровней, близких к периоду пандемии, пишет argumenti.ru.

Падение инвестиционной активности

Отмечается снижение инвестиционной активности, что подтверждается падением спроса на строительные материалы до показателей 2019 года. По оценкам экспертов, экономика уже приблизилась к минимальным значениям 2022 года, и существует риск установления новых антирекордов в ближайшей перспективе.

Официальное подтверждение рецессии

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов также признал наличие рецессии в отдельных отраслях. Исключением является химическая промышленность, которая демонстрирует стабильно высокую рентабельность.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
