Ставки душат бизнес? Рентабельность упала до уровня пандемии

Согласно данным Центра макроэкономических исследований и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в сентябре зафиксировано снижение промышленного производства на 1%, последовавшее за незначительным ростом в августе.
Несмотря на то, что общий индекс промышленного производства пока демонстрирует небольшой прирост, эксперты акцентируют внимание на том, что данный показатель не отражает текущую ситуацию в полной мере.
Без учета отраслей, связанных с военной промышленностью, наблюдается отрицательная динамика, а в гражданском секторе спад превышает 1,8%. Дополнительным негативным фактором являются высокие процентные ставки по кредитам, что привело к снижению рентабельности бизнеса до уровней, близких к периоду пандемии, пишет argumenti.ru.
Отмечается снижение инвестиционной активности, что подтверждается падением спроса на строительные материалы до показателей 2019 года. По оценкам экспертов, экономика уже приблизилась к минимальным значениям 2022 года, и существует риск установления новых антирекордов в ближайшей перспективе.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов также признал наличие рецессии в отдельных отраслях. Исключением является химическая промышленность, которая демонстрирует стабильно высокую рентабельность.
