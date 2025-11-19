Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оригинальный салат Цезарь не содержит курицу и бекон
Микс золота и серебра стал популярным трендом — дизайнеры
Пигментация на коже может указывать на гормональные сбои — косметолог Миронова
Письмо прототипа Джека Доусона с "Титаника" продадут за 66 тысяч
Гниение корней орхидей зимой связано с перегревом и поливом
В России предложили ввести компенсации за тихое увольнение
Измерение талии показало связь с риском диабета — врач-эндокринолог Меркулова
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Маргарита Симоньян назвала Высоцкую примером во время болезни

Немецкие кафе перенимают американский тренд: как это отражается на чаевых

В Германии посетители кафе сталкиваются с новой системой чаевых — Rheinische Post
0:56
Экономика

Жители Германии жалуются, что в хипстерских кафе с самообслуживанием при оплате картой за капучино терминал предлагает три фиксированных варианта чаевых: 5, 10 и 15 процентов.

официантка
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
официантка

Если посетитель не желает выбирать ни один из предложенных размеров, ему приходится искать не очень заметную кнопку для перехода к оплате только стоимости напитка. По словам одного из кассиров, эта ситуация создаёт некоторую заминку, с которой клиенты сталкиваются всё чаще. Растущее число заведений общепита перенимает практику цифровых чаевых, пришедшую из США в Европу.

Торстен Хеллвиг, представитель Dehoga Северный Рейн, отмечает, что ассоциация не даёт пока оценку этой системе. Главная задача — напомнить гостям о возможности оставить чаевые при безналичной оплате, пишет Rheinische Post.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Недвижимость
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Наука и техника
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Испания выделяет 817 млн евро ВСУ, а не на борьбу с наркотрафиком и бедностью Любовь Степушова Берлин обсуждает усиление армии после холодной войны — правительство ФРГ Игорь Буккер ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Испания выделяет 817 млн евро ВСУ, а не на борьбу с наркотрафиком и бедностью
Микс золота и серебра стал популярным трендом — дизайнеры
Пигментация на коже может указывать на гормональные сбои — косметолог Миронова
Письмо прототипа Джека Доусона с "Титаника" продадут за 66 тысяч
Гниение корней орхидей зимой связано с перегревом и поливом
В России предложили ввести компенсации за тихое увольнение
Измерение талии показало связь с риском диабета — врач-эндокринолог Меркулова
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Маргарита Симоньян назвала Высоцкую примером во время болезни
Павел Дуров рассказал о приоритетах мужчин в отношениях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.