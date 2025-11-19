Немецкие кафе перенимают американский тренд: как это отражается на чаевых

В Германии посетители кафе сталкиваются с новой системой чаевых — Rheinische Post

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Жители Германии жалуются, что в хипстерских кафе с самообслуживанием при оплате картой за капучино терминал предлагает три фиксированных варианта чаевых: 5, 10 и 15 процентов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info официантка

Если посетитель не желает выбирать ни один из предложенных размеров, ему приходится искать не очень заметную кнопку для перехода к оплате только стоимости напитка. По словам одного из кассиров, эта ситуация создаёт некоторую заминку, с которой клиенты сталкиваются всё чаще. Растущее число заведений общепита перенимает практику цифровых чаевых, пришедшую из США в Европу.

Торстен Хеллвиг, представитель Dehoga Северный Рейн, отмечает, что ассоциация не даёт пока оценку этой системе. Главная задача — напомнить гостям о возможности оставить чаевые при безналичной оплате, пишет Rheinische Post.