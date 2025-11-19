Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фальшивки не пройдут: как легко и быстро проверить деньги

Вот так можно отличить настоящие деньги от подделки без приборов — доцент Исмаилов
Экономика

Как пояснил доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов, даже неподготовленный человек способен отличить настоящие деньги от поддельных, если знает ключевые признаки защиты.

В интервью MoneyTimes он поделился способами проверки банкнот.

Использование приложения "Банкноты Банка России"

Исмаилов отметил, что приложение Центробанка "Банкноты Банка России" — полезный инструмент для изучения защитных элементов. Хотя оно непосредственно не определяет подлинность, оно предоставляет информацию о всех степенях защиты конкретной купюры, позволяя их детально изучить.

Оценка защитных элементов

Эксперт подчеркнул, что водяные знаки, различимый на ощупь микротекст, QR-коды и рельефные элементы позволяют выявить фальшивки без использования специальных устройств. Кроме того, изменение угла обзора позволяет рассмотреть голограммы и особенности защитной нити.

Различия в степени защиты банкнот разных годов выпуска

Исмаилов обратил внимание, что более современные купюры, такие как двухтысячные, двухсотрублевые и пятитысячные, имеют более сложные системы защиты, в то время как более старые банкноты обладают меньшим количеством защитных признаков, но их вполне достаточно для проверки.

Визуальный и тактильный осмотр vs. специальное оборудование

Эксперт подчеркнул, что хотя для выявления очень качественных подделок необходимо специальное оборудование (ультрафиолет, инфракрасное излучение), большинство фальшивок можно распознать, внимательно осмотрев и ощупав купюру.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
