Фальшивки не пройдут: как легко и быстро проверить деньги

Как пояснил доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов, даже неподготовленный человек способен отличить настоящие деньги от поддельных, если знает ключевые признаки защиты.
В интервью MoneyTimes он поделился способами проверки банкнот.
Исмаилов отметил, что приложение Центробанка "Банкноты Банка России" — полезный инструмент для изучения защитных элементов. Хотя оно непосредственно не определяет подлинность, оно предоставляет информацию о всех степенях защиты конкретной купюры, позволяя их детально изучить.
Эксперт подчеркнул, что водяные знаки, различимый на ощупь микротекст, QR-коды и рельефные элементы позволяют выявить фальшивки без использования специальных устройств. Кроме того, изменение угла обзора позволяет рассмотреть голограммы и особенности защитной нити.
Исмаилов обратил внимание, что более современные купюры, такие как двухтысячные, двухсотрублевые и пятитысячные, имеют более сложные системы защиты, в то время как более старые банкноты обладают меньшим количеством защитных признаков, но их вполне достаточно для проверки.
Эксперт подчеркнул, что хотя для выявления очень качественных подделок необходимо специальное оборудование (ультрафиолет, инфракрасное излучение), большинство фальшивок можно распознать, внимательно осмотрев и ощупав купюру.
