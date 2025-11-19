Покупка дома обернётся кошмаром: эти детали упускают 90% покупателей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:02
Экономика

Наиболее частые риски при покупке частного дома связаны с юридической чистотой и состоянием инженерных систем.

частный дом
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
частный дом

Риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с MoneyTimes пояснила, какие нюансы важно проверять до сделки.

Оценка локации и инфраструктуры

Перескокова обратила внимание, что первым делом необходимо оценить локацию, транспортную доступность и инфраструктуру.

"Cколько будете добираться до дома, до работы, до школы, до метро, состояние дорог, наличие общественного транспорта, локация в первую очередь. Магазины, больницы, салоны красоты, детские сады, досуговые центры. Нет ли рядом промзон, строек", — рассказала эксперт.

Проверка документов и технического состояния

Затем риелтор посоветовала переходить к проверке документов и технического состояния строения.

"Правовой статус, категория земли, это основное, кадастровые документы, соответствие площади дома и участка фактически заявленным. Смотрим, кто собственник и нет ли несовершеннолетних. Смотрим по выписке ЕГРН. Отсутствие обременений, арестов, судебных споров, скрытых наследников", — пояснила Перескокова.

Потенциальные проблемы после сделки

Эксперт добавила, что нередко проблемы проявляются уже после сделки, особенно если покупатель не проверил коммуникации и скрытые дефекты.

"Может что-то вылезти по инженерным системам, нужно проверять тепловизором теплопотери, мостики холода, электрику проверять, отопление, канализация, водоснабжение, это может вылезти. Допустим, дом без документов. Если есть какая-то постройка, а нет на нее документов. Чтобы фактическая площадь дома совпадала с заявленной в документах и границы участка тоже были приведены в соответствие", — подчеркнула она.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
