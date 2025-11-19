Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ДНК-тест Эмира Кустурицы показал его генетическую связь с Восточной Европой
Короткий сон снижает артериальное давление по данным Гарвардской медшколы
Деликатная варка усиливает вкус яблочного повидла
Австралийский булок признан самой твёрдой древесиной по шкале твёрдости Янке
Россия и Индия завершают подготовку к декабрьскому саммиту в Нью-Дели
В Польше найдено место захоронения монет времён войн XVII века — археологи
Запад не сможет конфисковать российские активы — экономист Беляев
Пельмени совместимы со сливками, сыром и овощами
Уксус и сода эффективны против плесени на стенах — специалисты

Игра на выживание: Xiaomi намекает на сложный год для покупателей смартфонов

Xiaomi предупреждает о последствиях для цен на смартфоны — топ-менеджер Вейбин
1:20
Экономика

Компания Xiaomi сообщила о вероятном увеличении стоимости своих смартфонов в следующем году. сообщает Reuters.

Xiaomi
Фото: commons.wikimedia.org by SelfDestructible, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Xiaomi

Мнение президента компании

По словам президента компании Лу Вейбина, рост цен связан с ситуацией на рынке памяти, где наблюдается значительное удорожание компонентов. Он отметил, что давление на производителей в следующем году будет существенно выше, чем в текущем, что неизбежно отразится на розничных ценах.

"Я ожидаю, что в следующем году давление будет намного сильнее, чем в этом. В целом потребители, скорее всего, заметят значительное повышение розничных цен на товары. Некоторое давление, возможно, придётся снимать за счет повышения цен, но этого будет недостаточно", — заявил топ-менеджер Xiaomi.

Причины тарифного роста

Примечательно, что ещё в прошлом месяце Вейбин объяснил недовольство пользователей подорожанием смартфона Redmi K90 относительно предшественника ростом цен на чипы памяти, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

Цены на микросхемы памяти растут из-за возросшего спроса на серверы искусственного интеллекта. Компании активно развивают центры обработки данных, что подстегивает рост цен.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
