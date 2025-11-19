Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7 стран борются за рынок креветок: кому достанется куш

Антидемпинговые тарифы США обрушили рынок креветок — эксперт Мочалов
1:55
Экономика

Производственный цикл аквакультурных креветок непродолжителен. По словам аналитика Рыбного союза Николая Мочалова, в 2023 и 2024 годах наблюдалось падение цен из-за перепроизводства. Это вынудило Эквадор в предыдущем году пойти на сокращение объёмов. 

Сервированные креветки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сервированные креветки

Поставщики аквакультурных креветок

На ситуацию на рынке также оказали влияние антидемпинговые тарифы, введённые США против азиатских поставщиков, и ослабление потребительского интереса в Китае. Кроме того, европейский рынок демонстрирует признаки перенасыщения.

В России объёмы вылова креветки сохраняются на уровне предыдущего периода и составляют приблизительно 25 тыс. тонн, как сообщает специалист. Ключевыми импортёрами данной продукции выступают Эквадор, Вьетнам, Иран, Индия, Индонезия, Китай и Саудовская Аравия.

Изменения в предпочтениях покупателей

Анализируя потребительские предпочтения, эксперты в области маркетинга отмечают, что рыба и морепродукты все чаще воспринимаются как источник удовольствия и деликатес, что стимулирует рост спроса. В данную категорию включаются такие продукты, как красная и чёрная икра, роллы, суши, а также охлаждённая и слабосолёная рыба. Наблюдается увеличение интереса к белковой продукции, которую потребители воспринимают как качественную и здоровую пищу.

Рынок морепродуктов демонстрирует тенденцию к росту, в то время как спрос на более распространенные и доступные виды рыбы снижается. Потребители отдают предпочтение деликатесной продукции, оценивая качество и формируя устойчивые предпочтения к определённым продуктам и торговым маркам, согласно "Взгляду".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
