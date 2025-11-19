Соджу штурмует полки российских магазинов: почему корейский напиток становится фаворитом

Соджу дешевеет и захватывает российский рынок — A. List

В России наблюдается стремительный взлет продаж корейского алкогольного напитка соджу.

Фото: commons.wikimedia.org by L. W. Yang, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Соджу

Согласно данным рейтинга A. List, в период с января по сентябрь 2025 года реализация соджу увеличилась на впечатляющие 105,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив отметку в 700 тысяч декалитров.

Наибольший вклад в этот рост внесла продукция бренда "Джантуган", чьи продажи выросли почти в шесть раз. Существенное увеличение объемов реализации также продемонстрировали марки Stun и Sibsa.

Факторы, определяющие спрос

Анализ данных "Нильсен" показывает, что соджу опережает другие алкогольные категории по темпам роста продаж. За период январь-август продажи в натуральном выражении увеличились на 76,4%. Эксперты объясняют эту динамику растущей популярностью слабоалкогольных напитков и возрастающим интересом к азиатской культуре. Это влечет за собой расширение спроса и на другие категории товаров, вроде корейских десертов и напитков.

Локализация производства и влияние на рынок

Производители акцентируют внимание на активном продвижении соджу в корейских ресторанах, что способствует выходу продукта из нишевого сегмента на более широкую аудиторию. Запуск локального производства в 2023 году стал дополнительным стимулом для роста продаж.

Российский соджу, стоимость которого составляет около 270 рублей, значительно дешевле импортного (около 750 рублей). В результате снизились продажи корейского бренда Jinro (почти на 22%). 2025 год ознаменовался появлением 13 новых российских марок соджу на рынке, в том числе Kumiho от "Татспиртпрома", согласно "Ъ".

Справка. Объёмная доля спирта в соджу может составлять от 13% до 45% (наиболее популярный вариант — 20%). В современные версии добавляют фруктовые соки (персик, виноград, клубника, яблоко).