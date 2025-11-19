Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Угольная лихорадка? Китай перехватывает пальму первенства у Южной Кореи

Китайский спрос взвинтил цены на российский уголь — NEFT Research
Экономика

В начале ноября китайский рынок энергетического угля из России стал более выгодным, чем южнокорейский, обычно считающийся премиальным. Ценовая дельта составила около 7%.

Древесный уголь
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell
Древесный уголь

Факторы роста спроса в КНР

Этот рост обусловлен несколькими факторами: ограниченным предложением угля в Китае и началом сезона отопления, что традиционно увеличивает потребность в энергоресурсах. Однако эксперты отмечают замедление темпов роста угольных цен в Китае, а также увеличение складских запасов в портах. 

Южная Корея теряет позиции

Исследование NEFT Research указывает на то, что Южная Корея больше не может похвастаться ценовым преимуществом перед Китаем. Китайский рынок, благодаря недавнему всплеску котировок, становится все более привлекательным для поставщиков.

По данным аналитиков, в первую неделю ноября цена угля в Китае на условиях CFR (с учетом доставки, погрузки и фрахта) достигла 101-102 долларов за тонну, что превышает цены в Южной Корее примерно на 7%. Согласно информации NEFT Research, партия российского угля с калорийностью 6000 ккал/кг, доставленная танкером Handymax (грузоподъемностью до 60 тыс. тонн), была продана в Китай по цене 104-105 долларов за тонну (CFR), согласно "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
