Россия бросает вызов Арктике: вот почему нужен ледокол Сталинград

"Сталинграду" быть: Россия укрепляет позиции в Арктике — Pravda
1:56
Экономика

На Балтийском судостроительном заводе, являющемся частью Объединенной судостроительной корпорации, произошло важное событие: прошла закладка атомной ледокольной установки проекта 22220, получившая название "Сталинград".

Ледокол
Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ледокол

Владимир Путин, находясь на расстоянии, приветствовал участников мероприятия по видеосвязи.

Название ледокола "Сталинград" олицетворяет способность России противостоять любым невзгодам, отсылая к доблестной обороне современного Волгограда в период Второй мировой войны.

Одним из почётных гостей на церемонии закладки киля стал 103-летний ветеран Павел Винокуров, участник Сталинградской битвы.

Технические характеристики ледокола

После завершения строительства ледокол будет иметь длину 173,3 метра, ширину 34 метра и высоту 15,2 метра. Водоизмещение составит 33 540 тонн, а мощность на валу — 60 МВт. Он сможет развивать максимальную скорость 22 узла (на открытой воде) и разбивать лед толщиной до 3 метров. Расчетный срок службы ледоколов проекта 22220 составляет 40 лет.

Цели и задачи ледоколов

Россия также поставляет атомные ледоколы "Ленинград" и "Чукотка". Цель состоит в том, чтобы сделать доступным северо-восточный проход через Арктику на большую часть года, что позволит сократить торговые пути в Азию. В октябре Путин напомнил на встрече с представителями СМИ стран БРИКС, что у России есть семь атомных ледоколов и 34 дизельных корабля "очень высокого класса, мощных и современных". Об этом сообщает словацкое издание Pravda.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
