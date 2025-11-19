На Балтийском судостроительном заводе, являющемся частью Объединенной судостроительной корпорации, произошло важное событие: прошла закладка атомной ледокольной установки проекта 22220, получившая название "Сталинград".
Владимир Путин, находясь на расстоянии, приветствовал участников мероприятия по видеосвязи.
Название ледокола "Сталинград" олицетворяет способность России противостоять любым невзгодам, отсылая к доблестной обороне современного Волгограда в период Второй мировой войны.
Одним из почётных гостей на церемонии закладки киля стал 103-летний ветеран Павел Винокуров, участник Сталинградской битвы.
После завершения строительства ледокол будет иметь длину 173,3 метра, ширину 34 метра и высоту 15,2 метра. Водоизмещение составит 33 540 тонн, а мощность на валу — 60 МВт. Он сможет развивать максимальную скорость 22 узла (на открытой воде) и разбивать лед толщиной до 3 метров. Расчетный срок службы ледоколов проекта 22220 составляет 40 лет.
Россия также поставляет атомные ледоколы "Ленинград" и "Чукотка". Цель состоит в том, чтобы сделать доступным северо-восточный проход через Арктику на большую часть года, что позволит сократить торговые пути в Азию. В октябре Путин напомнил на встрече с представителями СМИ стран БРИКС, что у России есть семь атомных ледоколов и 34 дизельных корабля "очень высокого класса, мощных и современных". Об этом сообщает словацкое издание Pravda.
