Газ в холодных руках: Европа стремительно опустошает хранилища

Европа опустошает газовые хранилища в преддверии зимы — GIE
2:09
Экономика

Согласно информации GIE, 16 ноября из ПГХ стран Евросоюза было извлечено 146 миллионов кубометров газа, в то время как закачка составила 63 миллиона кубометров. 

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Общий объём топлива в ПГХ, достигая 90,5 миллиарда кубометров, занимает девятую строчку среди максимальных показателей для октября за весь период наблюдений.

Запасы и заполнение ПГХ

Предыдущий период отбора газа из европейских ПГХ завершился 28 марта 2025 года с остатком в 33,57% запасов. На текущий момент ПГХ Европы заполнены на 81,94%, что на 8,52 процентных пункта ниже среднего значения на эту же дату за последние пять лет, по сравнению с 91% годом ранее, пишет ТАСС.

Чистый отбор и сравнение с прошлым

С начала отопительного сезона 13 октября страны ЕС извлекли из хранилищ свыше 4 миллиардов кубометров газа. Однако чистый отбор составляет около 1,3 миллионов кубометров. При этом общий объём извлечённого газа из ПГХ на 35-й день после достижения пикового уровня заполнения на 60% меньше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Требования Еврокомиссии к заполнению хранилищ

В соответствии с требованиями Еврокомиссии, государства ЕС должны обеспечивать наполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Допускается отклонение в 10% в случае затрудненного процесса заполнения ПГХ. Однако чистая закачка в европейские хранилища к началу осенне-зимнего сезона составила всего 54,7 миллиарда кубометров из необходимых для соблюдения норматива 61 миллиарда кубометров.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
