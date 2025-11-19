Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новогодний стол под угрозой? Колбаса продолжит дорожать

Вот что ждёт покупателей колбасы к 2026 году — аналитики Points: Lab
3:01
Экономика

К 2026 году российский рынок колбасных изделий ожидает умеренный, но устойчивый рост цен.

колбаса
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
колбаса

По оценкам аналитической компании Points: Lab, в 2025 году подорожание мясоперерабатывающей продукции будет соответствовать общей продовольственной инфляции, причем к новогоднему периоду 2026-го цены вырастут на 5-10% по сравнению с началом года.

Причины подорожания

Аналитики подчеркивают, что это не разовое, а продолжительное подорожание, вызванное совокупностью инфляционных и структурных факторов, таких как стоимость сырья, тарифная нагрузка и логистические издержки. В течение 2025 года отечественные мясоперерабатывающие предприятия работали в условиях высокой волатильности на рынке сырья.

Рост цен на мясо

Цены на свинину и говядину значительно возросли: свинина подорожала на 12-15%, говядина — на 10-14%, а мясо птицы, несмотря на стабильное производство, увеличилось на 8%. Небольшие колебания цен на сырье немедленно отражаются на конечной стоимости колбас, особенно в премиальном сегменте, сообщает Газета.Ru.

Новая реальность отрасли

Илья Волков, генеральный директор Points: Lab, отметил, что колбасный рынок сталкивается с постоянным удорожанием, и даже попытки сдерживания расходов не предотвращают изменения цен в связи с ростом себестоимости. Это стало новой нормой для отрасли.

Удорожание издержек

Рост цен не ограничивается сырьем. Энергетические тарифы для промышленности увеличились на почти 18%, упаковочные материалы — на 12-15%, а логистика подорожала более чем на 20%. Фонд оплаты труда также увеличился на 10-12% из-за роста прожиточного минимума и дефицита кадров.

Рынок и потребитель

Несмотря на инфляционное давление, розничные сети стараются удерживать цены на приемлемом уровне, конкурируя по доступности и лояльности покупателей. Доля собственных торговых марок в продажах крупнейших сетей превысила 25%, что помогает контролировать темпы роста цен.

Политика и контроль

Государственная политика в отношении продовольственной инфляции становится важным фактором. С осени 2025 года усилен мониторинг цен на социально значимые продукты, включая мясо и вареные колбасы. Применяются механизмы временного субсидирования производителей для стабильности цен.

Обязательная маркировка

С введением обязательной маркировки мясных и колбасных изделий в октябре 2026 года ожидаются дополнительные расходы на оборудование и цифровизацию, которые также могут повлиять на конечную цену продукции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
