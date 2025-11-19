В украинских СМИ появилась информация о снижении мощности АЭС, которое вызвано поломкой турбины одного из реакторов, а не ответным ударом российской армии, пишет EADaily.
Однако в "Энергоатоме" опровергли это, но признали, что энергоблок Хмельницкой АЭС действительно работает с поврежденной турбиной.
Оператор украинских АЭС сообщил, что средства массовой информации распространяют неправдивые заявления и искажают факты о работе второго энергоблока Хмельницкой АЭС. Энергоблок № 2 с 2022 года эксплуатируется с поврежденной турбиной, которая лишилась рабочих лопастей 5-й степени, что произошло во время пусковых испытаний после ремонта.
Специалисты "Энергоатома" провели необходимые технические мероприятия и привлекли ведущие научные учреждения для восстановления электрической мощности турбины. В данный момент энергоблок может выдавать до 900 МВт электроэнергии, что на 100 МВт ниже номинала. Мероприятия по приобретению нового ротора ЦВД уже реализуются, чтобы восстановить и увеличить мощность до 1040 МВт.
Текущее снижение мощности энергоблока связано с требованиями диспетчера НЭК "Укрэнерго". Оператор АЭС утверждает, что это не техническая проблема, а результат ноябрьских атак России на энергосистему Украины.
На Украине разгорелся антикоррупционный скандал, связанный с "откатами" за контракты в "Энергоатоме", где фигурирует друг главы киевского режима Зеленского Тимур Миндич. МАГАТЭ добавило, что после ответных ударов 8 ноября две АЭС на Западной Украине работают на пониженной мощности из-за повреждений.
Эксперт Александр Уваров заметил, что реакторы могут работать долго с поврежденной турбиной, но отсутствие независимого контроля за состоянием АЭС затрудняет однозначные комментарии. Он подчеркнул, что несмотря на наличие квалифицированных специалистов, требования независимого контроля через механизмы МАГАТЭ остаются актуальными.
