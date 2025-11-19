Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:22
Экономика

В украинских СМИ появилась информация о снижении мощности АЭС, которое вызвано поломкой турбины одного из реакторов, а не ответным ударом российской армии, пишет EADaily.

Флаг
Фото: unsplash.com by Yehor Milohrodskyi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Флаг

Однако в "Энергоатоме" опровергли это, но признали, что энергоблок Хмельницкой АЭС действительно работает с поврежденной турбиной. 

Повреждения турбины

Оператор украинских АЭС сообщил, что средства массовой информации распространяют неправдивые заявления и искажают факты о работе второго энергоблока Хмельницкой АЭС. Энергоблок № 2 с 2022 года эксплуатируется с поврежденной турбиной, которая лишилась рабочих лопастей 5-й степени, что произошло во время пусковых испытаний после ремонта.

Меры по восстановлению

Специалисты "Энергоатома" провели необходимые технические мероприятия и привлекли ведущие научные учреждения для восстановления электрической мощности турбины. В данный момент энергоблок может выдавать до 900 МВт электроэнергии, что на 100 МВт ниже номинала. Мероприятия по приобретению нового ротора ЦВД уже реализуются, чтобы восстановить и увеличить мощность до 1040 МВт.

Ограничения мощности по распоряжению

Текущее снижение мощности энергоблока связано с требованиями диспетчера НЭК "Укрэнерго". Оператор АЭС утверждает, что это не техническая проблема, а результат ноябрьских атак России на энергосистему Украины.

Антикоррупционный скандал

На Украине разгорелся антикоррупционный скандал, связанный с "откатами" за контракты в "Энергоатоме", где фигурирует друг главы киевского режима Зеленского Тимур Миндич. МАГАТЭ добавило, что после ответных ударов 8 ноября две АЭС на Западной Украине работают на пониженной мощности из-за повреждений.

Независимый контроль

Эксперт Александр Уваров заметил, что реакторы могут работать долго с поврежденной турбиной, но отсутствие независимого контроля за состоянием АЭС затрудняет однозначные комментарии. Он подчеркнул, что несмотря на наличие квалифицированных специалистов, требования независимого контроля через механизмы МАГАТЭ остаются актуальными.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
