Битва за мессенджеры: как Telegram и WhatsApp* сопротивляются новым правилам

6:26
Экономика

Ситуация вокруг зарубежных мессенджеров в России вновь оказалась в центре внимания: после серии сообщений в СМИ стало известно о скрытом ужесточении контроля над Telegram и WhatsApp*.

Ноутбук
Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ноутбук

По данным отраслевых источников, операторы связи получили негласные указания ограничивать отправку SMS и входящие звонки, которые используются для регистрации новых аккаунтов. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, косвенные признаки говорят о том, что политика в отношении популярных сервисов связи вступает в новую фазу.

Мобильный оператор "Билайн" уже якобы начал применять ограничения на уровне фильтрации трафика. При этом разговоры о полном отключении Telegram или WhatsApp*, активно обсуждавшиеся в сети, пока не подтверждены. Но фон вокруг темы остаётся напряжённым: государственные структуры усиливают требования к обработке персональных данных, а сами мессенджеры продолжают сопротивляться давлению.

Основные утверждения и суть происходящего

В информационном поле доминирует несколько ключевых тезисов.

Во-первых, операторы действительно могли получить инструкции ограничивать регистрацию новых пользователей через отключение SMS-кодов и звонков для верификации.

Во-вторых, власти подчёркивают: иностранные мессенджеры обязаны соблюдать национальные требования по хранению данных и взаимодействию с правоохранительными ведомствами.

В-третьих, Telegram и WhatsApp* по-прежнему не согласны выполнять условия, закреплённые в российском законодательстве, что усиливает конфликт.

В экспертной среде отмечают, что такие меры усложняют доступ к сервисам, но не влияют на их работу для уже зарегистрированных пользователей. Однако риски перебоев остаются.

Таблица "Сравнение": требования государства и политика мессенджеров

Параметр Российское законодательство Telegram / WhatsApp*
Хранение данных На серверах в РФ На зарубежных мощностях
Доступ спецслужб Обязателен по запросу Фактически отсутствует
Передача переписки Требуется по 149-ФЗ Отсутствует технически
Регистрация пользователей Через телефон и SMS Через телефон и SMS
Политика компании Соблюдение норм РФ Собственные регламенты

Советы шаг за шагом: что делать, если не приходит код

  1. Обновить приложение — многие проблемы связаны с устаревшими версиями.

  2. Проверить сетевое соединение — переключиться между Wi-Fi и мобильным интернетом.

  3. Запросить звонок вместо SMS — функция доступна в обоих мессенджерах.

  4. Исключить спам-фильтрацию — проверить категории "Спам" и "Сервисные".

  5. Использовать веб-версию Telegram — авторизация через QR-код без SMS.

Эти шаги помогают восстановить доступ, если проблема вызвана ограничениями на уровне оператора, пишет gorod55.ru.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка кодов авторизации у третьих лиц.
Последствие: риск утечки данных и захвата аккаунта.
Альтернатива: регистрация через уже авторизованные устройства и официальные способы верификации.

Ошибка: использование ненадёжных VPN для обхода ограничений.
Последствие: задержки, нестабильный интернет, фишинг.
Альтернатива: сертифицированные корпоративные VPN или защищённые каналы связи.

Ошибка: привязка мессенджера к одному номеру на разных устройствах.
Последствие: конфликт сессий, риск блокировки.
Альтернатива: использование нескольких номеров или встроенных многопрофильных функций.

А что если…

…всё же произойдёт масштабная блокировка?
Опыт 2018 года показывает, что даже при крупномасштабных ограничениях сервисы продолжают функционировать за счёт распределённой инфраструктуры и облачных протоколов. При этом возрастает нагрузка на операционные системы, через которые проходят обходные маршруты. Вероятность полного отключения низкая, но краткосрочные сбои не исключены.

Таблица "Плюсы и минусы" ограничительной политики

Плюсы Минусы
Борьба с мошенничеством и фейками Ухудшение качества коммуникаций
Усиление цифровой безопасности Рост теневых схем обхода
Поддержка национальных IT-решений Потеря доверия части пользователей
Централизация хранения данных Зависимость бизнеса от регулирования

FAQ

Как выбрать альтернативный мессенджер?
Оцените требования к защите данных, удобство каналов, наличие корпоративных функций. Популярные варианты: VK Messenger, TamTam, ICQ New.

Что лучше — VPN или прокси?
Для частных пользователей VPN безопаснее, но важно выбирать лицензированные сервисы. Прокси подходят для компаний с собственными IT-командами.

Сколько стоит корпоративное подключение VPN?
Средняя стоимость составляет 250-600 рублей на пользователя в месяц, в зависимости от уровня защиты.

Мифы и правда

Миф: Telegram и WhatsApp* будут отключены в один день.
Правда: непосредственных инструкций о блокировке нет; речь идёт о поэтапных ограничениях, связанных с регистрацией и верификацией.

Миф: ограничения связаны с монетизацией.
Правда: меры связаны с требованиями 149-ФЗ о контроле данных и безопасности.

Миф: пользователи потеряют доступ к своим чатам.
Правда: действующие аккаунты продолжают работать, негативный эффект затрагивает в основном новых пользователей.

3 интересных факта

• За 2025 год Telegram впервые обогнал WhatsApp* в России по числу уникальных пользователей.
• После крупных блокировок доходы телеком-компаний в среднем вырастают на 25-30%.
• Около 85% россиян воспринимают ограничения как ограничение свободы, а не меру безопасности.

*Принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
