Битва за мессенджеры: как Telegram и WhatsApp* сопротивляются новым правилам

Ситуация вокруг зарубежных мессенджеров в России вновь оказалась в центре внимания: после серии сообщений в СМИ стало известно о скрытом ужесточении контроля над Telegram и WhatsApp*.
По данным отраслевых источников, операторы связи получили негласные указания ограничивать отправку SMS и входящие звонки, которые используются для регистрации новых аккаунтов. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, косвенные признаки говорят о том, что политика в отношении популярных сервисов связи вступает в новую фазу.
Мобильный оператор "Билайн" уже якобы начал применять ограничения на уровне фильтрации трафика. При этом разговоры о полном отключении Telegram или WhatsApp*, активно обсуждавшиеся в сети, пока не подтверждены. Но фон вокруг темы остаётся напряжённым: государственные структуры усиливают требования к обработке персональных данных, а сами мессенджеры продолжают сопротивляться давлению.
В информационном поле доминирует несколько ключевых тезисов.
Во-первых, операторы действительно могли получить инструкции ограничивать регистрацию новых пользователей через отключение SMS-кодов и звонков для верификации.
Во-вторых, власти подчёркивают: иностранные мессенджеры обязаны соблюдать национальные требования по хранению данных и взаимодействию с правоохранительными ведомствами.
В-третьих, Telegram и WhatsApp* по-прежнему не согласны выполнять условия, закреплённые в российском законодательстве, что усиливает конфликт.
В экспертной среде отмечают, что такие меры усложняют доступ к сервисам, но не влияют на их работу для уже зарегистрированных пользователей. Однако риски перебоев остаются.
|Параметр
|Российское законодательство
|Telegram / WhatsApp*
|Хранение данных
|На серверах в РФ
|На зарубежных мощностях
|Доступ спецслужб
|Обязателен по запросу
|Фактически отсутствует
|Передача переписки
|Требуется по 149-ФЗ
|Отсутствует технически
|Регистрация пользователей
|Через телефон и SMS
|Через телефон и SMS
|Политика компании
|Соблюдение норм РФ
|Собственные регламенты
Обновить приложение — многие проблемы связаны с устаревшими версиями.
Проверить сетевое соединение — переключиться между Wi-Fi и мобильным интернетом.
Запросить звонок вместо SMS — функция доступна в обоих мессенджерах.
Исключить спам-фильтрацию — проверить категории "Спам" и "Сервисные".
Использовать веб-версию Telegram — авторизация через QR-код без SMS.
Эти шаги помогают восстановить доступ, если проблема вызвана ограничениями на уровне оператора, пишет gorod55.ru.
• Ошибка: покупка кодов авторизации у третьих лиц.
• Последствие: риск утечки данных и захвата аккаунта.
• Альтернатива: регистрация через уже авторизованные устройства и официальные способы верификации.
• Ошибка: использование ненадёжных VPN для обхода ограничений.
• Последствие: задержки, нестабильный интернет, фишинг.
• Альтернатива: сертифицированные корпоративные VPN или защищённые каналы связи.
• Ошибка: привязка мессенджера к одному номеру на разных устройствах.
• Последствие: конфликт сессий, риск блокировки.
• Альтернатива: использование нескольких номеров или встроенных многопрофильных функций.
…всё же произойдёт масштабная блокировка?
Опыт 2018 года показывает, что даже при крупномасштабных ограничениях сервисы продолжают функционировать за счёт распределённой инфраструктуры и облачных протоколов. При этом возрастает нагрузка на операционные системы, через которые проходят обходные маршруты. Вероятность полного отключения низкая, но краткосрочные сбои не исключены.
|Плюсы
|Минусы
|Борьба с мошенничеством и фейками
|Ухудшение качества коммуникаций
|Усиление цифровой безопасности
|Рост теневых схем обхода
|Поддержка национальных IT-решений
|Потеря доверия части пользователей
|Централизация хранения данных
|Зависимость бизнеса от регулирования
Как выбрать альтернативный мессенджер?
Оцените требования к защите данных, удобство каналов, наличие корпоративных функций. Популярные варианты: VK Messenger, TamTam, ICQ New.
Что лучше — VPN или прокси?
Для частных пользователей VPN безопаснее, но важно выбирать лицензированные сервисы. Прокси подходят для компаний с собственными IT-командами.
Сколько стоит корпоративное подключение VPN?
Средняя стоимость составляет 250-600 рублей на пользователя в месяц, в зависимости от уровня защиты.
Миф: Telegram и WhatsApp* будут отключены в один день.
Правда: непосредственных инструкций о блокировке нет; речь идёт о поэтапных ограничениях, связанных с регистрацией и верификацией.
Миф: ограничения связаны с монетизацией.
Правда: меры связаны с требованиями 149-ФЗ о контроле данных и безопасности.
Миф: пользователи потеряют доступ к своим чатам.
Правда: действующие аккаунты продолжают работать, негативный эффект затрагивает в основном новых пользователей.
• За 2025 год Telegram впервые обогнал WhatsApp* в России по числу уникальных пользователей.
• После крупных блокировок доходы телеком-компаний в среднем вырастают на 25-30%.
• Около 85% россиян воспринимают ограничения как ограничение свободы, а не меру безопасности.
*Принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.