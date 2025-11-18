Карелия на радаре: как регион наращивает собственные доходы и не влезает в долги

Собственные доходы Карелии будут расти на 7 процентов в год — власти региона

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно прогнозам, доходы бюджета Карелии, включая налоговые и неналоговые поступления, увеличатся на 8,1% и достигнут 53 миллиардов рублей. В следующем трёхлетнем периоде ожидается ежегодный рост собственных доходов на уровне 7%.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Сотрудничество с федеральными органами власти

Прогнозируется, что в 2027 году доходы составят 57,2 миллиарда рублей (рост на 7,5% по сравнению с 2026 годом), а в 2028 году — 61 миллиард рублей (увеличение на 6,7% относительно 2027 года).

Глава региона Артур Парфенчиков подчёркивает, что благодаря эффективному сотрудничеству с федеральными органами власти удаётся поддерживать сбалансированный бюджет и реализовывать намеченные цели. Он отметил, что федеральный механизм "Инфраструктурного меню" и возможность реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам позволят до 2029 года высвободить 12,3 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на инфраструктурные проекты, развитие ЖКХ, обновление общественного транспорта и поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Социальная поддержка и развитие инфраструктуры

Бюджет Карелии на следующий год запланирован в размере 78 миллиардов рублей, причём приоритетом остается выполнение социальных обязательств. Более 17,2 миллиарда рублей выделяется на социальную сферу, что составляет около 22% всех расходов.

Из этой суммы более 8,1 миллиарда рублей направят на поддержку многодетных, малообеспеченных семей, а также на помощь детям-сиротам. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей: социальные контракты, помощь в открытии бизнеса и льготное кредитование.

Также продолжится реализация программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", которые направлены на привлечение и закрепление кадров в сельской местности, пишет karelinform.ru.

Значительные средства будут направлены на развитие инфраструктуры — строительство новых детских садов, капитальный ремонт школ и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.