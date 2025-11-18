Карелия на радаре: как регион наращивает собственные доходы и не влезает в долги

Согласно прогнозам, доходы бюджета Карелии, включая налоговые и неналоговые поступления, увеличатся на 8,1% и достигнут 53 миллиардов рублей. В следующем трёхлетнем периоде ожидается ежегодный рост собственных доходов на уровне 7%.
Прогнозируется, что в 2027 году доходы составят 57,2 миллиарда рублей (рост на 7,5% по сравнению с 2026 годом), а в 2028 году — 61 миллиард рублей (увеличение на 6,7% относительно 2027 года).
Глава региона Артур Парфенчиков подчёркивает, что благодаря эффективному сотрудничеству с федеральными органами власти удаётся поддерживать сбалансированный бюджет и реализовывать намеченные цели. Он отметил, что федеральный механизм "Инфраструктурного меню" и возможность реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам позволят до 2029 года высвободить 12,3 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на инфраструктурные проекты, развитие ЖКХ, обновление общественного транспорта и поддержку участников специальной военной операции и их семей.
Бюджет Карелии на следующий год запланирован в размере 78 миллиардов рублей, причём приоритетом остается выполнение социальных обязательств. Более 17,2 миллиарда рублей выделяется на социальную сферу, что составляет около 22% всех расходов.
Из этой суммы более 8,1 миллиарда рублей направят на поддержку многодетных, малообеспеченных семей, а также на помощь детям-сиротам. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей: социальные контракты, помощь в открытии бизнеса и льготное кредитование.
Также продолжится реализация программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", которые направлены на привлечение и закрепление кадров в сельской местности, пишет karelinform.ru.
Значительные средства будут направлены на развитие инфраструктуры — строительство новых детских садов, капитальный ремонт школ и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.
