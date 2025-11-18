Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Финансовые следы длиной 23 года ведут к Америке: вот как поглощались крупнейшие вложения Китая

Китай выделил США более 200 млрд долларов за 23 года
3:04
Экономика

Неожиданным лидером по объёму заимствований у Пекина оказалась страна, которую редко воспринимают как крупного должника. Об этом сообщает издание EADaily, ссылаясь на данные об активности китайских финансовых структур за последние два с половиной десятилетия.

Подсчёт денег
Фото: Desingned by Freepik by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсчёт денег

Динамика кредитования

Аналитики изучили проекты, которые Китай поддерживал с 2000 по 2023 год, и выявили один из самых заметных трендов: крупнейшим получателем китайских средств стали Соединённые Штаты. За этот период Пекин выделил Вашингтону более 200 млрд долларов, что выделяет США среди других государств. И хотя подобные суммы обычно ассоциируются с инвестициями в развивающиеся экономики, структура сделок показывает иную картину.

Китайские банки и фонды направляли капитал в широкую линейку американских проектов. В числе сфер, куда стекались инвестиции, фигурировали газотранспортные системы, объекты аэропортовой инфраструктуры и другие капиталоёмкие отрасли. Такой подход позволял Китаю усиливать экономическое присутствие без акцента на политическую риторику, опираясь на долгосрочные финансовые инструменты.

География и масштабы присутствия

По данным аналитиков, китайские финансовые институты за 23 года поддержали около 2500 проектов во всех американских штатах. Это формирует масштабную карту экономического взаимодействия, где каждая сделка становится частью более широкой стратегии Пекина. И хотя не все проекты равнозначны по объёму вложений, сама численность показывает устойчивый интерес китайских структур к американским активам.

На глобальном уровне с 2000 года Китай выдал кредиты и гранты на сумму примерно 2,2 трлн долларов. По сравнению с этим показатель аналогичных расходов США выглядит вдвое скромнее. Разница подчёркивает изменение роли Пекина как одного из ведущих мировых кредиторов, формирующего собственные финансовые связи на всех континентах.

Особенности финансовых схем

Отдельное внимание аналитики уделяют тому, как именно структурируются сделки. Китайские кредиторы часто действуют через оффшорные компании или иностранные юридические лица, зарегистрированные в юрисдикциях с мягкими требованиями к раскрытию данных. Такая схема позволяет сглаживать политическую чувствительность проектов и снижать риски возможных ограничений.

И хотя подобные механизмы применяются многими международными инвесторами, в случае Китая их масштаб делает процесс более заметным. Это создаёт дополнительный интерес к вопросу прозрачности международных потоков капитала и к роли Пекина в глобальной финансовой архитектуре, особенно на фоне растущей конкуренции крупных экономик.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
