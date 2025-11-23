Ethereum поднимает голову: вторая криптовалюта тянет рынок вверх и запускает волну ликвидаций

Курс Ethereum вырос: торги принесли ETH ощутимый прирост по данным Binance

Рынок цифровых активов в последние сутки вновь оказался в центре внимания: Ethereum продолжает уверенно дорожать, а вместе с ним оживился и весь криптосектор. Инвесторы внимательно следят за динамикой, поскольку движение второй по капитализации монеты часто задаёт тон всему рынку. По данным нескольких аналитических сервисов, вечерние торги принесли ETH ощутимый прирост, а сопровождающая его ликвидационная активность стала одной из самых масштабных за последнее время.

Фото: Desingned by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крупная монета Etereum на черной клавиатуре

Движение курса и реакция рынка

В течение торгового дня стоимость Ethereum шаг за шагом увеличивалась, и ближе к вечеру, по данным Binance, рост превысил 4%. Показатели разных площадок расходились незначительно, но сама тенденция оставалась очевидной: участники рынка активно наращивали длинные позиции, а затем — столь же стремительно фиксировали прибыль.

Интересно, что Ethereum растёт на фоне более спокойного поведения биткойна. BTC тоже продемонстрировал повышение, но его динамика заметно скромнее. Такое расхождение снова привлекло внимание трейдеров, которые рассматривают ETH как инструмент с более выраженными краткосрочными колебаниями.

Отдельно стоит вспомнить исторический максимум Ethereum. Летом 2025-го цена поднималась выше $4,9 тыс. — и текущие значения всё ещё весьма далеки от тех уровней. Однако сам факт оживления рынка заставляет участников рассматривать движение вверх как возможный старт долгосрочной тенденции.

Структура крипторынка

Если взглянуть на общую капитализацию криптовалют, Ethereum занимает устойчивые 11-12%, и эта цифра практически не меняется даже на фоне активных колебаний. Биткойн по-прежнему удерживает доминирующую позицию, а суммарная стоимость всех цифровых активов приближается к триллионным значениям.

Одновременно с ростом курсов усиливается торговая активность. По данным Coinglass, на биржах за сутки были ликвидированы сотни тысяч позиций на сумму свыше $240 млн. Это серьёзный объём даже на фоне высокой волатильности. Интересно распределение ликвидаций по направлениям: длинных и коротких ордеров оказалось почти поровну, что говорит о высокой неопределённости среди участников.

А что если…

Если Ethereum продолжит укрепляться, рынок может увидеть постепенное перераспределение капитала между монетами. Исторически в моменты роста ETH активизируются инвестиции в более рискованные альткоины, а DeFi-платформы увеличивают обороты. Если же движение затормозится, рынок может вернуться к более спокойной фазе консолидации.

FAQ

Что лучше — спотовая торговля или фьючерсы?

Фьючерсы подойдут опытным трейдерам. Новичкам лучше начать со спота, чтобы снизить риски.

Мифы и правда

• Миф: "Ethereum всегда повторяет движение биткойна".

• Правда: ETH часто движется иначе, особенно в моменты локальных всплесков интереса.

• Миф: "ETH перестал быть интересным для инвестиций".

• Правда: актив остаётся ключевым элементом экосистемы DeFi и NFT.

Три интересных факта

Ethereum — один из первых проектов, внедривших полноценные смарт-контракты. На базе сети работают тысячи приложений — от игр до финансовых сервисов. ETH-стейкинг стал одним из ключевых инструментов пассивного дохода для держателей.

Исторический контекст

• Переход к механизму Proof-of-Stake стал крупнейшим обновлением сети.

• 2021-2025 годы ознаменовались стремительным ростом DeFi-платформ.

• Исторический максимум в августе 2025 года закрепил статус ETH как ключевого актива отрасли.