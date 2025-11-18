Газовый поворот: Украина импортирует СПГ из США через Литву

Через Клайпеду пришла первая партия американского СПГ на Украину — Reuters

Украина впервые получила партию сжиженного газа из США. Импорт был осуществлён через терминал в Клайпеде (Литва).

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Объём поставки

Компания ДТЭК отвечает за реализацию этой поставки со стороны Украины. Газ для Украины был произведён на заводе в Плакемине (штат Луизиана). Объём поставки соответствует примерно 100 миллионам кубометров природного газа, что достаточно для производства одного триллиона ватт-часов электроэнергии.

Планы по увеличению импорта

Согласно информации Reuters, для обеспечения нужд Украины теплом зимой необходимо импортировать около 4 миллиардов кубометров природного газа. В настоящее время Украина рассматривает возможность расширения закупок сжиженного природного газа, используя маршруты через Литву и Грецию, пишет Газета.Ru.

Соглашение с Грецией

16 ноября между Украиной и Грецией было подписано соглашение о транзите СПГ из США через греческие терминалы. Ожидается, что поставки начнутся в январе следующего года.