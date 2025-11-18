Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черствый хлеб усилил вкус запеканки — кулинары
Тюнеры подняли Golf R до тысячи сил — команда Dragy Motorsports
Астрономы увидели момент взрыва красного сверхгиганта — ESO
Сны Наталии Орейро глубоко увлёкся культурой России
Муравьи и тля вызывают массовое ослабление кустов пионов
Медианная зарплата в России достигла 60 тысяч рублей — ВШЭ
Tutu приобретает домен travel.ru и усиливает позиции на рынке по данным реестров
Кефирное тесто делает лепёшки мягкими и хрустящими
Правильное нанесение румян создаёт лифтинг-эффект — визажист

Газовый поворот: Украина импортирует СПГ из США через Литву

Через Клайпеду пришла первая партия американского СПГ на Украину — Reuters
1:10
Экономика

Украина впервые получила партию сжиженного газа из США. Импорт был осуществлён через терминал в Клайпеде (Литва). 

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Объём поставки

Компания ДТЭК отвечает за реализацию этой поставки со стороны Украины. Газ для Украины был произведён на заводе в Плакемине (штат Луизиана). Объём поставки соответствует примерно 100 миллионам кубометров природного газа, что достаточно для производства одного триллиона ватт-часов электроэнергии.

Планы по увеличению импорта

Согласно информации Reuters, для обеспечения нужд Украины теплом зимой необходимо импортировать около 4 миллиардов кубометров природного газа. В настоящее время Украина рассматривает возможность расширения закупок сжиженного природного газа, используя маршруты через Литву и Грецию, пишет Газета.Ru.

Соглашение с Грецией

16 ноября между Украиной и Грецией было подписано соглашение о транзите СПГ из США через греческие терминалы. Ожидается, что поставки начнутся в январе следующего года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Домашние животные
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Садоводство, цветоводство
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Популярное
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим

Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.

Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
В Амазонии появилась стая, перед которой отступают кайманы и анаконды: хищник меняет законы рек
Домашний эликсир здоровья: зелёный куст, который работает лучше аптечки прямо у вас на подоконнике
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет
Последние материалы
5 признаков, что тренировки вредят, а не помогают — тренеры
Сэди Синк снимется в фильме "Мстители: Секретные войны" – Deadline
Журналист Кучер* рассказал о социальных проблемах Америки
Кошки узнают возвращение хозяина по звуку машины по данным этологов
Каждый третий взрослый страдает дневной сонливостью — врачи
К 2100 году метан из озёр может вырасти почти вдвое — профессор Баствикен
Недружественные страны активно интересуются Севморпутём
Проращивание картофеля на свету формирует крепкие зелёные ростки
Марат Башаров и Ася Борисова тайно вступили в брак
Бег на улице усиливает работу кора из-за перепадов покрытия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.