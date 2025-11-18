Доплаты к пенсии не придут сами: почему помощь зависнет без вашего заявления

Многие российские пенсионеры рискуют не получить полагающиеся им надбавки к пенсии из-за недостаточной осведомленности о процедурах оформления.
По словам Валерия Тумина, эксперта в сфере цифровой экономики, в будущем году автоматическое начисление будет применяться только к некоторым видам доплат, для получения остальных потребуется подача личного заявления.
Автоматически будут назначаться выплаты лицам старше 80 лет, инвалидам I группы, социальные доплаты до прожиточного минимума, "северные" надбавки при переезде, а также доплаты за сельский стаж.
Однако значительный перечень выплат не будет назначаться автоматически. В частности, доплата за иждивенцев, размер которой может достигать почти 3000 рублей за каждого нетрудоспособного члена семьи, требует обязательного оформления.
Аналогично, для получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) необходимо подать заявление.
"Их дают, если расходы на коммуналку превышают региональный порог. Обычно это 22% от дохода семьи, но в Москве, например, от 3 до 10%", — отметил Тумин.
Также требует отдельного оформления единовременная выплата накопительной части пенсии, которая полагается в случае, если размер ежемесячной пожизненной выплаты не превышает 1525 рублей.
Эксперт рекомендует регулярно проверять доступные меры поддержки через портал госуслуг, сайты местных администраций, систему ЕГИССО, а также обращаться в МФЦ или клиентские центры Социального фонда, сообщает "Царьград" со ссылкой на "Прайм".
Пенсионная система в России предусматривает региональные льготы. К примеру, в Санкт-Петербурге предоставляется 50%-ная скидка на оплату коммунальных услуг для жителей с большим трудовым стажем, одинокие пенсионеры Москвы освобождены от платы за вывоз мусора, а в Московской области компенсируют расходы на установку газового оборудования.
Чтобы не упустить положенные надбавки, пенсионерам следует самостоятельно отслеживать доступные льготы и своевременно подавать заявления на все доплаты. Необходимо помнить, что если не подано заявление — доплата не будет начислена.
