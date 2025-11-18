Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сборная горсть орехов усиливает эффект — диетологи
Режим сна, питание и движение формируют стабильный вес — врачи-диетологи
В Лондоне торжественно презентовали памятник героине фильма Бриджит Джонс
Регулировка фурнитуры помогает вернуть герметичность окнам
Израильские власти не проводят проверку в отношении Галкина*
Кошки используют положение спины для передачи эмоций по данным этологов
Аллелопатия влияет на рост культур в смешанных посадках
Эксперты сравнили The Beast с спорткарами 70-х — автоисторики
Недостаток витаминов A и E вызывает сухость кожи — врачи

Доплаты к пенсии не придут сами: почему помощь зависнет без вашего заявления

Пенсионеры рискуют остаться без доплат, если нет личного заявления — эксперт Тумин
2:29
Экономика

Многие российские пенсионеры рискуют не получить полагающиеся им надбавки к пенсии из-за недостаточной осведомленности о процедурах оформления.

Пересчёт пенсии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пересчёт пенсии

По словам Валерия Тумина, эксперта в сфере цифровой экономики, в будущем году автоматическое начисление будет применяться только к некоторым видам доплат, для получения остальных потребуется подача личного заявления.

Автоматическое начисление

Автоматически будут назначаться выплаты лицам старше 80 лет, инвалидам I группы, социальные доплаты до прожиточного минимума, "северные" надбавки при переезде, а также доплаты за сельский стаж.

Доплаты, требующие оформления

Однако значительный перечень выплат не будет назначаться автоматически. В частности, доплата за иждивенцев, размер которой может достигать почти 3000 рублей за каждого нетрудоспособного члена семьи, требует обязательного оформления.

Аналогично, для получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) необходимо подать заявление.

"Их дают, если расходы на коммуналку превышают региональный порог. Обычно это 22% от дохода семьи, но в Москве, например, от 3 до 10%", — отметил Тумин.

Также требует отдельного оформления единовременная выплата накопительной части пенсии, которая полагается в случае, если размер ежемесячной пожизненной выплаты не превышает 1525 рублей.

Эксперт рекомендует регулярно проверять доступные меры поддержки через портал госуслуг, сайты местных администраций, систему ЕГИССО, а также обращаться в МФЦ или клиентские центры Социального фонда, сообщает "Царьград" со ссылкой на "Прайм".

Региональные особенности

Пенсионная система в России предусматривает региональные льготы. К примеру, в Санкт-Петербурге предоставляется 50%-ная скидка на оплату коммунальных услуг для жителей с большим трудовым стажем, одинокие пенсионеры Москвы освобождены от платы за вывоз мусора, а в Московской области компенсируют расходы на установку газового оборудования.

Чтобы не упустить положенные надбавки, пенсионерам следует самостоятельно отслеживать доступные льготы и своевременно подавать заявления на все доплаты. Необходимо помнить, что если не подано заявление — доплата не будет начислена.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Популярное
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим

Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.

Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
В Амазонии появилась стая, перед которой отступают кайманы и анаконды: хищник меняет законы рек
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин Джобс утвердил дизайн калькулятора за 10 минут — Энди Герцфельд Игорь Буккер
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
Домашний эликсир здоровья: зелёный куст, который работает лучше аптечки прямо у вас на подоконнике
Домашний эликсир здоровья: зелёный куст, который работает лучше аптечки прямо у вас на подоконнике
Последние материалы
Регулировка фурнитуры помогает вернуть герметичность окнам
Израильские власти не проводят проверку в отношении Галкина*
Кошки используют положение спины для передачи эмоций по данным этологов
Пенсионеры рискуют остаться без доплат, если нет личного заявления — эксперт Тумин
Аллелопатия влияет на рост культур в смешанных посадках
Эксперты сравнили The Beast с спорткарами 70-х — автоисторики
Недостаток витаминов A и E вызывает сухость кожи — врачи
Танцоры Татьяны Булановой устроили скандал в поезде
Эти два этапа готовки делают картофель идеальным гарниром
Пересадка комнатных растений осенью повышает риск болезней — ботаники
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.