Займы в минус: почему брать деньги при снижении доходов — рискованная ошибка

Снижение доходов ставит под удар бюджет — эти шаги предлагает инвестбанкир Коган

Первое, что необходимо сделать человеку при резком снижении доходов, — это проанализировать ситуацию и понять причины падения, отметил финансист и инвестбанкир Евгений Коган.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Спокойная оценка ситуации

В беседе с MoneyTimes Коган подчеркнул, что в тяжёлые времена важно не паниковать, а спокойно оценить происходящее. Например, если вы бизнесмен, нужно понять, почему ваша бизнес-модель больше не работает. Возможно, люди просто не готовы платить деньги.

Избегайте займа

По словам Когана, не стоит использовать метод займа, чтобы продержаться на плаву. Эксперт иронизирует о том, что попытки занять или перезанять деньги с надеждой на лучшее не приведут к положительному результату.

Поиск новых возможностей

Эксперт считает, что при кризисе стоит трезво оценить ситуацию и разобраться, какие направления могут приносить доход. Например, можно перестроить логистические цепочки, сократить затраты, а также поискать новые источники дохода и эффективность.

Подходящее время для обучения

Для наёмных сотрудников снижение доходов может означать появление свободного времени, которое стоит использовать для обучения. Коган считает, что вложение в новые навыки, особенно связанные с современными технологиями и искусственным интеллектом, может стать основой для будущего роста.