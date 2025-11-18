Олонецкий молкомбинат тонет в долгах: кризис переплёлся с арестом счетов и историей с налогами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Суд Карелии отказался накладывать арест на имущество Олонецкого молкомбината
2:21
Экономика

Племсовхоз "Ильинское" обратился в суд с иском против Олонецкого молкомбината (ОМК), известного своими скандалами, требуя выплаты долга по договору о поставках.

Молоко
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоко

Проблема ОМК и ситуация в отрасли

Изначально сумма иска составляла 16,6 млн рублей, но позднее была увеличена до 26,2 млн рублей из-за обнаруженной у ответчика крупной налоговой задолженности, согласно информации из арбитражного дела. После подачи иска "Ильинское" добилось ареста счетов ОМК, но впоследствии отозвало свою просьбу, так как блокировка платежей затруднила проведение собственных финансовых операций.

Замена ареста счетов на арест имущества также не принесла результатов. Хозяйство пыталось добиться запрета на любые регистрационные действия с имуществом предприятия, однако не смогло представить достаточных доказательств невозможности применения других мер, пишет karelinform.ru.

Суд отклонил ходатайство. Дальнейшее рассмотрение дела запланировано на ноябрь, и сторонам предложено урегулировать спор во внесудебном порядке. По данным СМИ, такие попытки уже предпринимались в течение года, но стороны не смогли достичь соглашения.

Другие проблемы ОМК

Помимо гражданских исков Олонецкий комбинат столкнулся с другими проблемами. Весной 2025 года Следственный комитет провел обыски на предприятии, а также в организациях, связанных с ним, включая офис компании "Вега", управляющей сетью "Олония". Следственные действия затронули и руководителей группы, в связи с уголовным делом о возможном уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в период 2020–2021 годов предприятие могло применять схему дробления бизнеса, в результате чего образовалась недоимка в размере от 195 до 302 млн рублей.

В целом ситуация в молочной промышленности Карелии характеризуется наличием долгов, управленческими ошибками и недостатком инвестиций. Судебный процесс вокруг Олонецкого комбината является типичным примером сложившейся ситуации.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
