Маленькая сумма превращается в капитал: привычка, которая делает богаче даже при скромном доходе

Формировать сбережения нужно с первого заработка — эксперт Никитина

Финансовая устойчивость начинается с умения откладывать деньги, даже если речь идет о самых скромных суммах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант и генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

Фото: freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свинья-копилка

По словам специалиста, привычка формировать сбережения является фундаментом финансового благополучия. Начинать стоит с любых доходов — даже минимальных, ведь именно регулярность, а не размер суммы, создает долгосрочный результат. Никитина подчеркнула, что раннее начало помогает выработать устойчивое финансовое поведение, при котором человек не тратит все заработанное, а системно наращивает капитал.

"С точки зрения финансовой грамотности начинать формировать сбережения необходимо как можно раньше и с любой суммы, даже самой небольшой. Уже при первом заработке важно откладывать часть дохода — это формирует устойчивый навык управления деньгами. Со временем такой подход позволяет без напряжения сохранять 10, 20 и даже 30 процентов дохода, не снижая качество жизни", — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что дисциплина в управлении личными финансами играет решающую роль при любых доходах. Со временем навык откладывать превращается в привычку, а привычка — в инструмент достижения целей. Раннее формирование финансового мышления, уверена Никитина, значительно облегчает путь к накоплениям и инвестициям.

"Когда привычка откладывать встроена в финансовое поведение, человеку намного проще распоряжаться деньгами и планировать будущее. Даже небольшие, но регулярные накопления со временем превращаются в капитал, который можно направить на покупку жилья, формирование подушки безопасности или создание пассивного дохода", — пояснила специалист.

Эксперт добавила, что сбережения нужно рассматривать не как отказ от желаемого, а как осознанное инвестирование в собственную финансовую стабильность. По ее словам, умение управлять расходами и сохранять часть дохода становится конкурентным преимуществом и надежным фундаментом для финансовой независимости.