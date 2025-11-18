Банки атакуют маркетплейсы: как запрет скидок по карте ударит по миллионам покупателей

Маркетплейсы выступают за свободу ценообразования — Wildberries

Экономика

Представители компании Wildberries заявили о своем несогласии с инициативой, направленной на отмену скидок, предоставляемых при оплате товаров картой банка, который принадлежит маркетплейсу.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-покупки

В пресс-службе компании подчеркнули, что подобные ограничения приведут к увеличению стоимости товаров для миллионов покупателей.

Кому это выгодно

По мнению Wildberries, за инициативой о запрете стоят крупные банки, стремящиеся ограничить развитие банковских сервисов маркетплейсов неконкурентным путем. В компании выразили надежду, что Центральный банк будет содействовать формированию более справедливой конкурентной среды, сообщает URA.RU.

Абсурдность предлагаемых ограничений

В качестве примера нелогичности подобных предложений Wildberries привели ситуации, когда магазины одной сети должны предоставлять скидки при оплате картой конкурента, или когда банк должен предоставлять льготные условия кредитования клиентам других финансовых организаций.

Позиция Центробанка

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что система скидок на маркетплейсах может рассматриваться как недобросовестная конкуренция. Несмотря на то, что скидки не являются прямой эмиссией, они могут быть инструментом для получения неоправданных преимуществ.

Маркетплейсы обладают гибкостью в ценообразовании, в то время как банки, предлагающие свои услуги на этих платформах, ограничены в возможности предоставлять альтернативные условия клиентам, использующим карты других банков.