Игра в одни ворота закончилась: ЦБ меняет систему защиты от мошенников

Контроль за крупными переводами ужесточается — Центробанк

Центральный Банк Российской Федерации утвердил обновлённый список критериев, указывающих на возможные мошеннические транзакции.

Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Критически настроенная девица с телефоном

Новые правила вступят в силу с начала 2026 года. Одним из ключевых дополнений является отслеживание случаев смены номера телефона, используемого для доступа к онлайн-банкингу.

Усиление контроля за переводами

По информации от регулятора, банки будут более внимательно следить за переводами крупных сумм (от 200 тысяч рублей) незнакомым получателям через систему быстрых платежей (СБП). Особое внимание будет уделяться тем, с кем отправитель не совершал финансовых операций в течение как минимум полугода. Важным фактором является предварительный перевод средств самому себе через СБП, после чего деньги направляются третьему лицу, пишет РИА Новости.

Вадим Уваров, глава департамента информационной безопасности ЦБ, подчеркнул, что банки обязаны проверять все транзакции на наличие признаков мошенничества и блокировать подозрительные операции, чтобы предотвратить кражу денежных средств.

Предыдущие меры ЦБ по борьбе с мошенничеством

В июле 2024 года Центробанк уже расширил перечень признаков мошеннических операций до шести пунктов. В список вошли переводы на счета, ранее использовавшиеся для мошеннических действий, наличие уголовного дела в отношении получателя, данные о нетипичной активности клиента, полученные от операторов связи, отправка средств на счета из базы данных ЦБ с мошенническими счетами, нетипичные параметры перевода и попытки совершения операций с устройств, скомпрометированных ранее.