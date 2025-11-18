Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Уехавший из России музыкант Кортнев заявил о мечте собрать стадион
Витамин D ниже 30 нг/мл повышает риск травм — врачи
Частый лай собак связан со стрессом и тревогой — зоопсихолог Наталья Кир
Частоту замены масла не стоит привязывать только к километражу, отметил автоэксперт
Менять мир к лучшему: Роза Хутор поддержит юных экологов Сочи
Польша объявила о подготовке к возможному нападению
Формировать сбережения нужно с первого заработка — эксперт Никитина
Киркоров пропустит новогодние концерты – заявление главы ФПБК

Игра в одни ворота закончилась: ЦБ меняет систему защиты от мошенников

Контроль за крупными переводами ужесточается — Центробанк
Экономика

Центральный Банк Российской Федерации утвердил обновлённый список критериев, указывающих на возможные мошеннические транзакции. 

Критически настроенная девица с телефоном
Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Критически настроенная девица с телефоном

Новые правила вступят в силу с начала 2026 года. Одним из ключевых дополнений является отслеживание случаев смены номера телефона, используемого для доступа к онлайн-банкингу.

Усиление контроля за переводами

По информации от регулятора, банки будут более внимательно следить за переводами крупных сумм (от 200 тысяч рублей) незнакомым получателям через систему быстрых платежей (СБП). Особое внимание будет уделяться тем, с кем отправитель не совершал финансовых операций в течение как минимум полугода. Важным фактором является предварительный перевод средств самому себе через СБП, после чего деньги направляются третьему лицу, пишет РИА Новости.

Вадим Уваров, глава департамента информационной безопасности ЦБ, подчеркнул, что банки обязаны проверять все транзакции на наличие признаков мошенничества и блокировать подозрительные операции, чтобы предотвратить кражу денежных средств.

Предыдущие меры ЦБ по борьбе с мошенничеством

В июле 2024 года Центробанк уже расширил перечень признаков мошеннических операций до шести пунктов. В список вошли переводы на счета, ранее использовавшиеся для мошеннических действий, наличие уголовного дела в отношении получателя, данные о нетипичной активности клиента, полученные от операторов связи, отправка средств на счета из базы данных ЦБ с мошенническими счетами, нетипичные параметры перевода и попытки совершения операций с устройств, скомпрометированных ранее.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Спасти Германию от деиндустриализации может только Россия
Газ
Спасти Германию от деиндустриализации может только Россия
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Недвижимость
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Наука и техника
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Популярное
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим

Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.

Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Армения заняла 4-е место в индексе милитаризации — Брюссельский центр конфликтов Андрей Николаев Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ Любовь Степушова Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
В Амазонии появилась стая, перед которой отступают кайманы и анаконды: хищник меняет законы рек
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Последние материалы
Армения заняла 4-е место в индексе милитаризации — Брюссельский центр конфликтов
Витамин D ниже 30 нг/мл повышает риск травм — врачи
Частоту замены масла не стоит привязывать только к километражу, отметил автоэксперт
Частый лай собак связан со стрессом и тревогой — зоопсихолог Наталья Кир
Менять мир к лучшему: Роза Хутор поддержит юных экологов Сочи
Формировать сбережения нужно с первого заработка — эксперт Никитина
Польша объявила о подготовке к возможному нападению
Киркоров пропустит новогодние концерты – заявление главы ФПБК
Финляндия, страна с идеальными направлениями для отдыха по данным туроператоров
Связь солёных полуфабрикатов с утренним давлением выявили диетологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.