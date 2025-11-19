Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Купленное жильё разворачивается назад: какие меры помогут остановить этот бумеранг

Увеличение возвратов квартир зафиксировано на вторичном рынке — юрист Голышев
6:30
Экономика

В последнее время тема возврата купленных квартир приобретает всё большую актуальность: всё больше покупателей сталкиваются с тем, что их сделки отменяют, а жильё приходится возвращать прежним владельцам. Почему так происходит, и как избежать подобных ситуаций? Попробуем разобраться, что кроется за этой тенденцией на рынке недвижимости.

Возврат недвижимости
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Возврат недвижимости

Почему возвраты квартир участились

Российская судебная система столкнулась с волной исков об отмене сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке. Всё чаще бывшие владельцы обращаются в суд, утверждая, что продавали квартиру под давлением мошенников или находились в состоянии, когда не осознавали свои действия. Проблема обостряется тем, что вернуть полученные за квартиру деньги бывшие собственники зачастую не могут. Получается, что риски добросовестных покупателей увеличиваются, а само владение недвижимостью становится менее защищённым.

"В последнее время в СМИ нередко всплывают случаи возврата жилых помещений продавцам, не способным вернуть полученные по сделке деньги покупателям и утверждающим, что продавали квартиру под влиянием мошенников", — отметил доцент департамента права ИЭУИП ГАОУ ВО МГПУ Вадим Голышев.

Почему стандартные меры защиты не срабатывают

Многие считают, что нотариальное удостоверение сделки или её страхование способны полностью обезопасить от юридических рисков. Однако практика показывает: даже эти меры не гарантируют защиту добросовестного приобретателя, если продавец спустя время заявляет о давлении или недееспособности. В суде такие дела всё чаще решаются не в пользу покупателей — суды склонны возвращать жильё прежним владельцам, даже если те не могут вернуть деньги.

Как это влияет на рынок и что предлагают эксперты

Сложившаяся ситуация уже оказывает негативное влияние на вторичный рынок недвижимости — покупатели становятся осторожнее, многие сделки откладываются. Эксперты и юристы предлагают разные способы усилить защиту покупателей:

  • проводить обязательную правовую экспертизу сделок,
  • временно замораживать деньги после продажи,
  • назначать обязательную психиатрическую экспертизу продавца.

Все эти меры требуют детальной проработки и изменений в законодательстве.

"Сформировавшийся тренд по возврату купленного жилья уже негативно повлиял на вторичный рынок недвижимости и потребовал от законодателя и судебной власти немедленного принятия необходимых мер", — рассуждает Голышев.

Новый судебный прецедент: надежда для покупателей

В ноябре Верховный суд Якутии создал важный прецедент — пенсионерке, которая пыталась вернуть проданную квартиру, было отказано в иске. Суд назначил повторную психиатрическую экспертизу, проведённую в другом регионе, которая подтвердила, что женщина полностью осознавала значение своих действий и не страдала психическими расстройствами. Это решение добавляет оптимизма: есть шанс, что судебная практика начнёт меняться в пользу добросовестных покупателей.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на нотариуса или страхование
    Последствие: отсутствие гарантированной защиты, риск потерять жильё
    Альтернатива: привлекать юриста для комплексной проверки документов и истории квартиры, обсуждать с продавцом условия возврата
  • Ошибка: игнорировать возможные риски при покупке
    Последствие: потеря недвижимости, судебные издержки
    Альтернатива: использовать безопасные расчёты, хранить все доказательства добросовестности

А что если количество таких дел будет расти?

Если тенденция сохранится, рынок вторичного жилья может существенно замедлиться: покупатели будут опасаться сделок, а продавцы — требовать дополнительные гарантии. Это приведёт к удорожанию юридического сопровождения и увеличению сроков оформления сделок. Возможно, появятся новые сервисы по проверке чистоты квартир и специальное страхование от подобных рисков.

Плюсы и минусы предложенных решений

Решение Плюсы Минусы
Обязательная экспертиза продавца Повышает юридическую чистоту Увеличивает стоимость сделки
Заморозка денег после продажи Защита обеих сторон Задержка получения средств
Комплексная проверка сделки Меньше рисков для покупателя Требует времени и дополнительных расходов

FAQ

Как проверить чистоту квартиры перед покупкой?

Обратитесь к опытному юристу, проверьте историю собственников и внимательно изучите документы на квартиру.

Может ли страхование сделки защитить покупателя?

Страховка снижает риски, но не гарантирует полного возврата средств или сохранения жилья при отмене сделки по решению суда.

Что делать, если бывший собственник требует вернуть квартиру?

Сразу собирайте все документы, подтверждающие вашу добросовестность, консультируйтесь с юристом и действуйте строго в рамках закона.

Мифы и правда

Миф Правда
Если сделка нотариальная — рисков нет Суд может отменить даже такую сделку
Покупатель всегда защищён Сейчас практика чаще в пользу продавца
Прецеденты единичны Таких дел становится всё больше

Интересные факты

  • Верховный суд Якутии недавно поддержал добросовестного покупателя — это редкий случай в современной практике.
  • В крупных городах количество исков о возврате квартир выросло за год в несколько раз.
  • Некоторые банки разрабатывают специальные сервисы по юридической проверке недвижимости.

Исторический контекст

Возврат купленного жилья — явление, о котором раньше почти не слышали. Проблема возникла из-за роста мошенничеств на рынке недвижимости и недостатков законодательства. Сейчас задача — найти баланс между защитой продавцов и правами добросовестных покупателей. 

Ситуация с возвратом квартир подчёркивает необходимость совершенствования правовой базы и выработки единых судебных подходов. Актуально создание четких механизмов защиты добросовестных покупателей и внедрение мер, способных минимизировать риски при сделках с недвижимостью.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
