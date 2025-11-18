Отходы, которые приносят прибыль: экспортный феномен России

Россия зарабатывает миллионы на отходах — аналитики "Агроэкспорта"

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В период с января по сентябрь текущего года из России было отправлено на экспорт порядка 78 тысяч тонн барды и прочих побочных продуктов пивоваренного и винокуренного производств.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка зерна

Общая стоимость экспортированной продукции превысила 18 миллионов долларов США. Барда, представляющая собой переработанное зерно, оставшееся после производства пива, находит широкое применение в различных отраслях промышленности, в том числе и в пищевой.

Основные направления поставок

Аналитики "Агроэкспорта" отмечают, что за первые три квартала 2025 года экспорт указанной продукции составил около 78 тыс. тонн, что в денежном эквиваленте превысило 18 млн долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, объёмы поставок увеличились на 4% в натуральном выражении и на 8% — в стоимостном.

Наибольшим импортером российской барды является Турция, на долю которой приходится 84% от общего объема поставок в денежном выражении. Второе место занимает Израиль с долей 8%, а замыкает тройку лидеров Грузия, закупающая 6% от общего объёма.

Рекордные показатели экспорта

Наиболее высокие показатели экспорта российской барды были зафиксированы в 2022 году, когда выручка от продаж превысила 28 миллионов долларов.

Применение барды

Барда, или дробина, представляет собой отработанное пивное зерно, которое ранее широко использовалось в качестве кормовой добавки в животноводстве. Благодаря высокому содержанию белков и аминокислот, в настоящее время барда находит применение и в пищевой промышленности, сообщает "Агроэксперт".