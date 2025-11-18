Зацепились за рельсы: производители стройматериалов просят сохранить льготные тарифы

Производители строительных материалов обратились к правительству с настоятельной просьбой не отменять действующие льготы на железнодорожные перевозки стройматериалов.
По мнению представителей отрасли, отмена этих льгот спровоцирует увеличение стоимости строительных работ. Об этом сообщают Известия, ссылаясь на официальные документы.
Согласно информации издания, предприятия, занятые в производстве стройматериалов, обратились к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой о сохранении льготного тарифа на транспортировку грузов в 2026 году.
В предоставленных материалах утверждается, что прекращение действия льготы в указанный период может привести к росту стоимости данной услуги до 16%, что неизбежно скажется на конечной стоимости реализуемых строительных проектов.
В обращении особо подчёркивается, что в настоящее время отрасль сталкивается с серьёзными экономическими трудностями, в частности, с постоянным ростом затрат на транспортировку строительных грузов по железной дороге. Увеличение тарифов на железнодорожные перевозки негативно сказывается как на производителях, так и на потребителях стройматериалов российского производства, снижает их конкурентоспособность на внутреннем рынке и создает препятствия для реализации программы импортозамещения, что противоречит стратегическим целям Российской Федерации.
В документе также акцентируется внимание на том, что отмена льготного тарифа создает угрозу для конкурентоспособности отечественных предприятий. Рост транспортных расходов обеспечит преимущество зарубежным поставщикам (таким как КНР, Турция, Иран, Казахстан, Белоруссия и ряд других), которые активно используют государственную поддержку.
