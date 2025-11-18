Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эль Фэннинг назвала фильм Кончаловского худшим в своей карьере
Саша Савельева рассказала, что пережила послеродовую депрессию
Су-57 обладает высоким экспортным потенциалом — военный эксперт Дандыкин
Блогеры тайно разместили свою картину в зале с "Джокондой" в Лувре
Названы сорта томатов для салатов, засолки и хранения
Масло с витамином Е усиливает рост и пигмент ресниц
Малые глотки воды улучшают усвоение жидкости — диетологи установили
Устранение неприятных запахов в мусорном ведре: простые методы
Инсайдеры указали на риск ухода AMG R4 — источник Германии

Зацепились за рельсы: производители стройматериалов просят сохранить льготные тарифы

Производители стройматериалов умоляют не отменять льготы на ж/д перевозки
1:57
Экономика

Производители строительных материалов обратились к правительству с настоятельной просьбой не отменять действующие льготы на железнодорожные перевозки стройматериалов.

Железная дорога
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Железная дорога

К чему приведёт отмена льгот

По мнению представителей отрасли, отмена этих льгот спровоцирует увеличение стоимости строительных работ. Об этом сообщают Известия, ссылаясь на официальные документы.

Согласно информации издания, предприятия, занятые в производстве стройматериалов, обратились к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой о сохранении льготного тарифа на транспортировку грузов в 2026 году.

В предоставленных материалах утверждается, что прекращение действия льготы в указанный период может привести к росту стоимости данной услуги до 16%, что неизбежно скажется на конечной стоимости реализуемых строительных проектов.

Проблемы в отрасли

В обращении особо подчёркивается, что в настоящее время отрасль сталкивается с серьёзными экономическими трудностями, в частности, с постоянным ростом затрат на транспортировку строительных грузов по железной дороге. Увеличение тарифов на железнодорожные перевозки негативно сказывается как на производителях, так и на потребителях стройматериалов российского производства, снижает их конкурентоспособность на внутреннем рынке и создает препятствия для реализации программы импортозамещения, что противоречит стратегическим целям Российской Федерации.

В документе также акцентируется внимание на том, что отмена льготного тарифа создает угрозу для конкурентоспособности отечественных предприятий. Рост транспортных расходов обеспечит преимущество зарубежным поставщикам (таким как КНР, Турция, Иран, Казахстан, Белоруссия и ряд других), которые активно используют государственную поддержку.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Наука и техника
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Домашние животные
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Садоводство, цветоводство
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Популярное
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим

Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.

Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Rafale и Gripen для Украины — это пока концепция, но опасная для Франции и Швеции Любовь Степушова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Невидимый механизм запущен: в отношении Пугачёвой грядёт шаг, который может потрясти страну
Невидимый механизм запущен: в отношении Пугачёвой грядёт шаг, который может потрясти страну
Последние материалы
Эти продукты дают сердцу защиту каждый день: эффект сильнее, чем кажется
Меган Маркл столкнулась с обвинениями в краже платья
Запеканка из тостов сохраняет нежную текстуру после ночной выдержки — кулинары
Танцоры Булановой обвинили директора певицы в физическом насилии
Уход за собой признан ключевой причиной чистоплотности кошек — зоологи
О риске метанольных отравлений у туристов предупредили токсикологи
Эмир Кустурица захотел снять фильм об освобождении Курска
ДНК из Староселья связана с неандертальцами Алтая — археолог Эмили Пиготт
Основные причины запоров назвали гастроэнтерологи
Выявлен спрос на экстремальные туры и направления — аналитики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.