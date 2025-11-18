Зацепились за рельсы: производители стройматериалов просят сохранить льготные тарифы

Производители стройматериалов умоляют не отменять льготы на ж/д перевозки

Производители строительных материалов обратились к правительству с настоятельной просьбой не отменять действующие льготы на железнодорожные перевозки стройматериалов.

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Железная дорога

К чему приведёт отмена льгот

По мнению представителей отрасли, отмена этих льгот спровоцирует увеличение стоимости строительных работ. Об этом сообщают Известия, ссылаясь на официальные документы.

Согласно информации издания, предприятия, занятые в производстве стройматериалов, обратились к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой о сохранении льготного тарифа на транспортировку грузов в 2026 году.

В предоставленных материалах утверждается, что прекращение действия льготы в указанный период может привести к росту стоимости данной услуги до 16%, что неизбежно скажется на конечной стоимости реализуемых строительных проектов.

Проблемы в отрасли

В обращении особо подчёркивается, что в настоящее время отрасль сталкивается с серьёзными экономическими трудностями, в частности, с постоянным ростом затрат на транспортировку строительных грузов по железной дороге. Увеличение тарифов на железнодорожные перевозки негативно сказывается как на производителях, так и на потребителях стройматериалов российского производства, снижает их конкурентоспособность на внутреннем рынке и создает препятствия для реализации программы импортозамещения, что противоречит стратегическим целям Российской Федерации.

В документе также акцентируется внимание на том, что отмена льготного тарифа создает угрозу для конкурентоспособности отечественных предприятий. Рост транспортных расходов обеспечит преимущество зарубежным поставщикам (таким как КНР, Турция, Иран, Казахстан, Белоруссия и ряд других), которые активно используют государственную поддержку.