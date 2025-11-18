Афера века в Молдавии? Аэропорт Кишинева получает контроль над активами Лукойла

"Лукойл" передаёт активы аэропорту Кишинёва — министр энергетики Молдавии Жунгиету

Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил о переходе под контроль Международного аэропорта Кишинёва всей необходимой инфраструктуры, ранее принадлежавшей компании "Лукойл". Договор аренды нефтяного терминала является безвозмездным.

Детали соглашения

По заявлению Жунгиету, молдавские власти достигли соглашения с "Лукойлом" о передаче нефтяного терминала под управление аэропорта. Целью этого шага является обеспечение бесперебойных поставок авиационного керосина в условиях действующих санкций.

Условия передачи

Министр подчеркнул, что аренда предоставляется аэропорту бесплатно, то есть за ноль лей. В аренду входят резервуары, хранилище, оборудование для контроля качества, насосы, а также техника для заправки самолетов. Таким образом, аэропорт получает полный контроль над всей инфраструктурой, включая персонал, обеспечивающий функционирование терминала. Подписание протокола о передаче имущества состоялось 13 ноября.

Сотрудничество с "Лукойлом"

Жунгиету отметил конструктивный характер переговоров с "Лукойлом", который не создавал никаких препятствий и проявлял открытость к диалогу.

Контекст ситуации

Ранее министр инфраструктуры Владимир Боля отмечал, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева и владеет необходимой инфраструктурой. Компания также контролирует значительную часть автозаправочных станций в стране.

В октябре Минфин США ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, требуя завершения всех операций с ними до 21 ноября. ЕС также ввёл ограничения против подразделения Litasco Middle East DMCC. Помимо этого, "Лукойлу" принадлежат нефтеперерабатывающие заводы в Европе и другие активы в различных регионах мира.