Афера века в Молдавии? Аэропорт Кишинева получает контроль над активами Лукойла

Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил о переходе под контроль Международного аэропорта Кишинёва всей необходимой инфраструктуры, ранее принадлежавшей компании "Лукойл". Договор аренды нефтяного терминала является безвозмездным.
По заявлению Жунгиету, молдавские власти достигли соглашения с "Лукойлом" о передаче нефтяного терминала под управление аэропорта. Целью этого шага является обеспечение бесперебойных поставок авиационного керосина в условиях действующих санкций.
Министр подчеркнул, что аренда предоставляется аэропорту бесплатно, то есть за ноль лей. В аренду входят резервуары, хранилище, оборудование для контроля качества, насосы, а также техника для заправки самолетов. Таким образом, аэропорт получает полный контроль над всей инфраструктурой, включая персонал, обеспечивающий функционирование терминала. Подписание протокола о передаче имущества состоялось 13 ноября.
Жунгиету отметил конструктивный характер переговоров с "Лукойлом", который не создавал никаких препятствий и проявлял открытость к диалогу.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Боля отмечал, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева и владеет необходимой инфраструктурой. Компания также контролирует значительную часть автозаправочных станций в стране.
В октябре Минфин США ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, требуя завершения всех операций с ними до 21 ноября. ЕС также ввёл ограничения против подразделения Litasco Middle East DMCC. Помимо этого, "Лукойлу" принадлежат нефтеперерабатывающие заводы в Европе и другие активы в различных регионах мира.
