Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миндалевидные ногти остаются актуальными осенью 2025 года — мастер Менезес
Щелочные продукты важны для костей и обмена веществ — врачи
Москва признана лидером одиночных поездок в ноябре — аналитики
Спутники фиксируют молнии в тундре и Карском море — климатолог д-р Дуглас Мортон
Микрозелень помогает зимой восполнить витамины, отметила диетолог Соломатина
Генетика влияет на невозможность набрать вес у худых людей — учёные
Длина в 1–2 см от пола считается самым универсальным вариантом — дизайнеры
В машине полезно держать фильтр воды на дальних поездках — данные МЧС
Грунт замедлил высыхание в прохладной комнате — агрономы

Зеленский перешёл черту? Жёсткий ответ Венгрии

Шаг Зеленского, который станет объявлением войны для Венгрии — министр Сийярто
1:36
Экономика

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что если глава киевского режима Владимир Зеленский выполнит обещание прекратить поставки нефти из России в Венгрию, Будапешт расценит это как атаку на свой суверенитет. Он подчеркнул, что такие действия, даже если они выражаются словами, могут обернуться настоящей угрозой. 

Петер Сийярто
Фото: commons.wikimedia.org by Cancillería del Ecuador from Ecuador, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Петер Сийярто

Критика действий Брюсселя и Киева

Сийярто раскритиковал стремление Евросоюза вовлечь Украину в конфликт с Венгрией. Он отметил, что пока на посту стоят его соратники, страна не примет участие в этом конфликте.

Санкции и поставки нефти

С конца октября США ввели санкции против российских поставщиков энергоносителей, включая "Лукойл", который обеспечивает Венгрию нефтью. Премьер-министр Виктор Орбан призвал Вашингтон освободить Будапешт от этих ограничений, так как Венгрия, будучи безвыходной к морю, не имеет достаточного объёма собственной нефти. После встречи с президентом США Дональдом Трампом, США отменили ограничения на поставки топлива в Венгрию.

Атаки на трубопровод и последствия

В августе Венгрия на несколько дней приостановила получение нефти из России по трубопроводу "Дружба" после атак украинских дронов. После этого Будапешт запретил въезд в страну командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, считая удары по трубопроводу атаками на венгерский суверенитет, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Подготовка теплицы к зиме в ноябре: обязательные этапы уборки
Садоводство, цветоводство
Подготовка теплицы к зиме в ноябре: обязательные этапы уборки
Популярное
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер

Клубника мельчает? Узнайте, как исправить эту проблему, устранив три ключевых причины.

5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Rafale и Gripen для Украины — это пока концепция, но опасная для Франции и Швеции Любовь Степушова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
Невидимый механизм запущен: в отношении Пугачёвой грядёт шаг, который может потрясти страну
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Последние материалы
Щелочные продукты важны для костей и обмена веществ — врачи
Шаг Зеленского, который станет объявлением войны для Венгрии — министр Сийярто
Москва признана лидером одиночных поездок в ноябре — аналитики
Спутники фиксируют молнии в тундре и Карском море — климатолог д-р Дуглас Мортон
Микрозелень помогает зимой восполнить витамины, отметила диетолог Соломатина
Генетика влияет на невозможность набрать вес у худых людей — учёные
Длина в 1–2 см от пола считается самым универсальным вариантом — дизайнеры
В машине полезно держать фильтр воды на дальних поездках — данные МЧС
Грунт замедлил высыхание в прохладной комнате — агрономы
Леонид Якубович сожалеет, что не вёл дневниковых записей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.