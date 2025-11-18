Зеленский перешёл черту? Жёсткий ответ Венгрии

Шаг Зеленского, который станет объявлением войны для Венгрии — министр Сийярто

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что если глава киевского режима Владимир Зеленский выполнит обещание прекратить поставки нефти из России в Венгрию, Будапешт расценит это как атаку на свой суверенитет. Он подчеркнул, что такие действия, даже если они выражаются словами, могут обернуться настоящей угрозой.

Критика действий Брюсселя и Киева

Сийярто раскритиковал стремление Евросоюза вовлечь Украину в конфликт с Венгрией. Он отметил, что пока на посту стоят его соратники, страна не примет участие в этом конфликте.

Санкции и поставки нефти

С конца октября США ввели санкции против российских поставщиков энергоносителей, включая "Лукойл", который обеспечивает Венгрию нефтью. Премьер-министр Виктор Орбан призвал Вашингтон освободить Будапешт от этих ограничений, так как Венгрия, будучи безвыходной к морю, не имеет достаточного объёма собственной нефти. После встречи с президентом США Дональдом Трампом, США отменили ограничения на поставки топлива в Венгрию.

Атаки на трубопровод и последствия

В августе Венгрия на несколько дней приостановила получение нефти из России по трубопроводу "Дружба" после атак украинских дронов. После этого Будапешт запретил въезд в страну командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, считая удары по трубопроводу атаками на венгерский суверенитет, пишет РИА Новости.