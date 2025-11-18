Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Потерянные миллиарды: Финляндию ждёт экономическая катастрофа

Финляндия лишилась миллиардов евро из-за провала в экономике — инвестор Валрус
Экономика

Менее чем за двадцать лет Финляндия утратила до 80 миллиардов евро из-за отсутствия экономического роста.

Флаг Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии

Об этом сообщил финский банкир и инвестор Бьорн Валрус.

Экономический рост как основа выживания

Валрус подчеркнул важность экономического роста для выживания любого государства, особенно в трудные времена. По его словам, сумма потерь, сопоставимая с трехлетним бюджетом здравоохранения, говорит о масштабах проблемы.

Управление экономикой и примеры прошлого

Финансист обратил внимание на то, что в 1980-х годах, когда мобильные и компьютерные технологии начали развиваться, Финляндия пережила период колоссального роста благодаря успеху компании Nokia. Однако этот рост прекратился в 2000-х годах, что вызывает у Валруса сожаление.

Необходимые меры для восстановления

Для восстановления экономики Финляндии нужны не только новые технологии и стартапы, но и использование проверенных методов прошлого. Реформа рынка труда и адекватное налогообложение — два ключевых аспекта для улучшения ситуации.

Современные экономические вызовы

На данный момент госдолг Финляндии близок к 90% валового внутреннего продукта (ВВП). Международный валютный фонд (МВФ) призывает к жесткой экономии, так как восстановление экономики происходит медленно. Военные закупки у производителей США также не способствуют улучшению ситуации, пишет DP со ссылкой на Talouselämä.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
