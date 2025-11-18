Менее чем за двадцать лет Финляндия утратила до 80 миллиардов евро из-за отсутствия экономического роста.
Об этом сообщил финский банкир и инвестор Бьорн Валрус.
Валрус подчеркнул важность экономического роста для выживания любого государства, особенно в трудные времена. По его словам, сумма потерь, сопоставимая с трехлетним бюджетом здравоохранения, говорит о масштабах проблемы.
Финансист обратил внимание на то, что в 1980-х годах, когда мобильные и компьютерные технологии начали развиваться, Финляндия пережила период колоссального роста благодаря успеху компании Nokia. Однако этот рост прекратился в 2000-х годах, что вызывает у Валруса сожаление.
Для восстановления экономики Финляндии нужны не только новые технологии и стартапы, но и использование проверенных методов прошлого. Реформа рынка труда и адекватное налогообложение — два ключевых аспекта для улучшения ситуации.
На данный момент госдолг Финляндии близок к 90% валового внутреннего продукта (ВВП). Международный валютный фонд (МВФ) призывает к жесткой экономии, так как восстановление экономики происходит медленно. Военные закупки у производителей США также не способствуют улучшению ситуации, пишет DP со ссылкой на Talouselämä.
