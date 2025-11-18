Взрывной рост цены иттрия: санкции и торговые войны ставят мир на уши

Торговые ограничения подняли стоимость иттрия в небеса — Bloomberg

Стоимость редкоземельного элемента — оксида иттрия — продемонстрировала беспрецедентный рост, увеличившись почти в 15 раз в текущем году.

Подобный скачок служит ярким примером влияния торговых ограничений, введённых Китаем.

Согласно информации от Asian Metal Inc., цена за килограмм взлетела до 126 долларов США, в то время как в конце 2024 года она составляла менее 8 долларов. Резкий рост связывают с апрельским решением Китая ограничить экспорт ряда редкоземельных металлов, в том числе иттрия.

Европейский рынок фиксирует рекордные цены на иттрий

Добыча, обработка, торговля и применение редкоземельных металлов лежат в основе продолжающегося торгового конфликта между двумя ведущими мировыми экономиками. Китай занимает лидирующие позиции в их производстве. Несмотря на недавние соглашения Пекина о смягчении торговых условий, детали сотрудничества всё ещё обсуждаются.

Использование иттрия

Иттрий играет важную роль в производстве медицинского оборудования, аэрокосмической техники, керамики, лазеров и сверхпроводников. Согласно данным Геологической службы США, в течение четырёх лет, предшествовавших 2023 году, более 90% импорта этого металла в США приходилось на Китай, пишет Bloomberg.