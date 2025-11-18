Два мира, одна страна: как 10% роста цен создали новую пропасть между регионами

Россия разделилась на два ценовых полюса — Росстат

Согласно недавним данным Росстата, разрыв в цене фиксированного набора товаров и услуг между российскими регионами достиг пиковых значений, увеличившись на 12%, и составил 19 тысяч рублей.

Фото: freepik.com

Общенациональный рост стоимости жизни

В среднем по России стоимость базовой потребительской корзины, включающей 83 наименования, выросла на 10% за год, превысив отметку в 25 тысяч рублей. При этом наблюдается существенная дифференциация в уровне цен по стране: от 41 тысячи рублей на Чукотке до 22 тысяч рублей в Саратовской области.

Факторы, влияющие на ценообразование

Темпы роста цен также различаются в зависимости от региона. В Москве и на Дальнем Востоке отмечено повышение на 11-15%, в то время как в центральных и южных областях этот показатель не превышает 8-9%. Аналитики связывают наблюдаемый рост с неравномерным уровнем инфляции и значительной разницей в доходах населения, что оказывает непосредственное влияние на затраты предпринимателей и конечную стоимость товаров и услуг. Об этом сообщают Известия.