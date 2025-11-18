Ипотечный капкан: когда взнос в 50% ставит крест на мечте о жилье

В Госдуме первый взнос по ипотеке предложили ограничить

Экономика

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что пришло время законодательно закрепить максимальный размер первоначального взноса по ипотеке на уровне не выше 20%.

Проблемы с первоначальным взносом

По словам Аксененко, несмотря на различные ипотечные программы, размер первоначального взноса остается слишком высоким, особенно по льготным программам. Эта цифра негативно сказывается на желании людей оформлять жилищные кредиты, сообщает Газета.Ru.

Предложения от "Справедливой России"

Депутат отметил, что его фракция "Справедливая Россия" настаивает на необходимости закрепления максимального порога первоначального взноса не выше 20%. В ряде банков, по его словам, первоначальный взнос стартует с 20%, но на самом деле может достигать и 50%. С учетом средней стоимости жилья в 6 млн рублей, а также низких зарплат в регионах, накопить 3 млн на первый взнос становится крайне сложно.

Возможный рост процентной ставки

Аксененко также напомнил о вероятном росте ставок по льготной семейной ипотеке, который уже анонсировал Минфин. Это приведет к увеличению суммы переплаты по ипотеке и, возможно, к увеличению срока выплат.

Неопределённость на рынке ипотеки

Депутат выразил сомнения, будут ли люди столь же активно брать жилье при повышении процентов. Даже действующие ставки 6% по семейной ипотеке кажутся неподъемными для многих, а при ставках в 12% ежемесячные платежи существенно возрастут.