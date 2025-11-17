Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Настой цветков цикория имеет противовоспалительный эффект — агрономы
Выпуск Ford Focus остановлен, преемник появится в 2027 году
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Безруков и Кологривый нашли на съёмках артефакты времён ВОВ
Быстрое тесто для пиццы без дрожжей получается тонким и эластичным
Разминка с эластичной лентой подготавливает плечевой пояс к нагрузке
Гранат и орехи имеют омолаживающее действие — Nature Aging
В Госдуме первый взнос по ипотеке предложили ограничить
Почти любую породу собак можно научить дружелюбию — Пэм Николс

Финансовое послабление: когда дочки российских банков выйдут из-под жёсткого валютного контроля

Зарубежные "дочки" банков РФ получат больше свободы от Минфина с февраля 2026
1:46
Экономика

Минфин разработал постановление, целью которого является смягчение валютного контроля для дочерних компаний российских банков, расположенных за границей. 

Банкомат
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банкомат

Банки-нерезиденты под новый контроль  

Постановление касается банков-нерезидентов, входящих в международные группы с российскими финансовыми организациями, такими как "Сбер" в Белоруссии, ВТБ в Казахстане, Армении и Азербайджане, а также Газпромбанка в Люксембурге. В настоящее время они обязаны информировать налоговые органы об открытии и закрытии счетов, а также о смене реквизитов. Новое постановление отменит эти требования.

 Изменения в сроках сдачи документов  

Власти также планируют увеличить сроки для подачи документов о движении средств по зарубежным счетам с 30 календарных до 30 рабочих дней после окончания отчетного периода. Компании считают, что существующие сроки недостаточны для получения необходимых сведений от иностранных организаций. Об этом сообщают Известия на основе проекта постановления.

 Ожидаемая дата вступления в силу  

Ожидается, что изменения вступят в силу в феврале 2026 года. 

Новые санкции от ЕС  

Также 23 октября стало известно о запрете на транзакции с рядом банков из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза. Под санкции попали такие банки, как БелВЭБ, Белгазпромбанк, а также отделения "Сбера" и ВТБ в указанных странах. Европейские финансовые структуры теперь не смогут совершать транзакции с этими банками.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Красота и стиль
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Недвижимость
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Популярное
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер

Клубника мельчает? Узнайте, как исправить эту проблему, устранив три ключевых причины.

5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Rafale и Gripen для Украины — это пока концепция, но опасная для Франции и Швеции Любовь Степушова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
Невидимый механизм запущен: в отношении Пугачёвой грядёт шаг, который может потрясти страну
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Последние материалы
В Госдуме первый взнос по ипотеке предложили ограничить
Почти любую породу собак можно научить дружелюбию — Пэм Николс
Выбор масла для китайских авто зависит от допусков API и ACEA — советы специалистов
О росте онлайн-мошенничества предупредили туристические власти Кералы
Редис растёт медленнее при плотной и пересушенной почве — агрономы
Гигантское устройство для прессования оливок найдено в Тунисе — археологи
Кустурица предложил изобрести искусственное солнце
Российский Су-57 восхитил публику в небе над Дубаем — MWM
Люди вешают рябину у двери нового жилья — культурологи
Старый рецепт бабушкиных сырных булочек восстановили кулинары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.