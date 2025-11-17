Финансовое послабление: когда дочки российских банков выйдут из-под жёсткого валютного контроля

Зарубежные "дочки" банков РФ получат больше свободы от Минфина с февраля 2026

Минфин разработал постановление, целью которого является смягчение валютного контроля для дочерних компаний российских банков, расположенных за границей.

Банки-нерезиденты под новый контроль

Постановление касается банков-нерезидентов, входящих в международные группы с российскими финансовыми организациями, такими как "Сбер" в Белоруссии, ВТБ в Казахстане, Армении и Азербайджане, а также Газпромбанка в Люксембурге. В настоящее время они обязаны информировать налоговые органы об открытии и закрытии счетов, а также о смене реквизитов. Новое постановление отменит эти требования.

Изменения в сроках сдачи документов

Власти также планируют увеличить сроки для подачи документов о движении средств по зарубежным счетам с 30 календарных до 30 рабочих дней после окончания отчетного периода. Компании считают, что существующие сроки недостаточны для получения необходимых сведений от иностранных организаций. Об этом сообщают Известия на основе проекта постановления.

Ожидаемая дата вступления в силу

Ожидается, что изменения вступят в силу в феврале 2026 года.

Новые санкции от ЕС

Также 23 октября стало известно о запрете на транзакции с рядом банков из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза. Под санкции попали такие банки, как БелВЭБ, Белгазпромбанк, а также отделения "Сбера" и ВТБ в указанных странах. Европейские финансовые структуры теперь не смогут совершать транзакции с этими банками.